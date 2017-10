Von Helmut Mittermayr

Reutte – Das Feuerwehrwesen ist an sich ja eine ernste Angelegenheit. Die Reuttener machten hier vergangenen Samstag einmal eine Ausnahme – herzhaftes Gelächter erscholl im Minutentakt in der großen Feuerwehrhalle in der Mühler Straße. Reuttes Florianijünger blickten auf eine 150-jährige Geschichte zurück und feierten das Löschwesen mit einem etwas anderen Fest. Ö3-Moderatorin Olivia Peter brachte die Interviewten mit lockeren, ungewöhnlichen Fragen zu noch ungewöhnlicheren Antworten, was für beste Unterhaltung und Heiterkeit unter den 200 geladenen Gästen sorgte. Ein Flying Buffet, rockige Musik und edle Tropfen gaben dem Fest eine besondere Note.

Passend zum Anlass bekamen alle Festbesucher eine brandneue Festschrift, besser ein 264-seitiges Buch, des Reuttener Historikers Richard Lipp zur wechselvollen Geschichte der Wehr überreicht. Entsprechend dem zwanglosen Abend flachste auch Lipp, dass das Opus so umfangreich ausfiel, weil das Vorwort des Bürgermeisters so lange geraten sei. Der Marktchef war um eine Riposte nicht verlegen: „Lieber Richard, ich mag dich auch!“ Das Geplänkel kam bestens an. Auch Landesfeuerwehrinspektor Alfons Gruber setzte eine Pointe zum Thema Vollkaskomentalität: „Ja, zum Kellerauspumpen kommen wir, zum Trockenwischen nicht mehr.“ Auch Emmi Lutz trug mit Schilderungen von Einsätzen im Pyjama zur lockeren Atmosphäre bei.

Ernste Worte richtete BM Alois Oberer dann aber an Nationalrätin Elisabeth Pfurtscheller: „Liebe Liesi, ich bedauere außerordentlich, dass das Außerfern nicht mehr im Parlament vertreten ist.“ Die Angesprochene wirkte trotz der persönlichen Tragweite der Wahlentscheidung – am 9. November muss sie abtreten – gelöst und entspannt.

Gründungsmythos der Reuttener Wehr war übrigens ein Brand im Jänner 1867 in der Kög, bei dem die Nachbarn mangels adäquatem Löschgerät sogar Schneebälle gegen die Wände warfen.