Imst, Mieming – Dass Feuerwehrleute nicht nur Brände löschen können, sondern sich darüber hinaus in vielen Facetten Kompetenzen holen, sah man am Wochenende eindrücklich.

Im Gerätehaus der Stadtfeuerwehr Imst versammelten sich 30 Atemschutztrupps aus den Bezirken Imst, Landeck, Innsbruck-Land und Kufstein, um die Edelmetall-Prüfungen abzulegen. „Erst mussten die Aspiranten theoretisches Wissen beweisen, dann ging’s ab in die Praxis“, erläutert Thomas Friedl, Kommandant der Gastgeber, das Prozedere. Des Weiteren mussten vier Stationen Presslufthammer, Menschenrettung, Innenangriff und Gerätekunde in einer vorgegebenen Zeit durchlaufen werden. 29 Trupps holten sich Auszeichnungen in Gold, Silber und Bronze ab.

Zwei Gruppen der FF Mieming stellten sich der Prüfung in der technischen Hilfeleistung. „Die Gerätekunde stellt dabei ein wichtiges Fundament dar“, weiß Bezirkskommandant Hubert Fischer. Vor verschlossenen Gerätekästen musste man dem Bewertungsteam die Lage verschiedener Gerätschaften mit einer Handbreite Toleranz anzeigen. Beide Gruppen holten sich das Leistungsabzeichen in Gold. Um Silber geht es am kommenden Samstag für die FF Jerzens, die FF Tarrenz versucht es am 4.11. (TT, huda)