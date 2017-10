Tösens – Eine mehrjährige Forschungsarbeit in Zusammenarbeit mit dem Institut für Sprachwissenschaften an der Universität Innsbruck ist abgeschlossen: Für jede der 30 Gemeinden im Bezirk Landeck liegt eine große Landkarte vor – mit Hunderten teils in Vergessenheit geratenen Flurnamen. Bezirkschronist Rudolf Juen etwa hat die Erhebungen in seinem Heimatdorf Flirsch gemacht. „Ich habe dazu auch ältere Bewohner als Zeitzeugen befragt“, schilderte er beim Chronistentreffen am Samstag in Tösens.

Laut Juen geht es nicht nur um die korrekte Schreibweise der Namen, auch die Aussprache soll dokumentiert werden. „Die Karte mit den Flurnamen sowie deren Bedeutung und sprachliche Herkunft gibt es für jede Gemeinde auch auf einer DVD“, weiß der Chefchronist. Für Fließ hat Chronist Josef Marth rund 1300 Flurnamen zusammengetragen und in die Karte aufgenommen.

Bürgermeister Bernhard Achenrainer stellte Wissenswertes über Tösens sowie das Dorfbuch von Robert Klien vor. Die Exkursion am Nachmittag führte zur Tösner Römerbrücke. (hwe)