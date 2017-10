Schwaz – „Reformationsstadt Europas“ – mit diesem Titel darf sich die Silberstadt Schwaz als einzige in Westösterreich jetzt schmücken. „Die Evangelische Kirche hat uns unter Berücksichtigung eines Bewertungssystem dazu erkoren“, freut sich Bürgermeister Hans Lintner.

Morgen Mittwoch wird im Zuge der Festveranstaltung der Bischof der Evangelischen Kirche AB von Österreich, Michael Bünker, dem Stadtchef die Ehrenurkunde dazu überreichen. Dass Schwaz zu diesen Ehren kommt, hat einen historischen Hintergrund.

Am 31. Oktober 1517 veröffentlichte Martin Luther seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel – der Legende nach durch Annageln an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg – und löste damit gewaltige Umwälzungen in ganz Mitteleuropa aus. Die evangelischen Kirchen feiern heuer daher 500 Jahre Reformation. Schwaz stieg damals im Rausch des Silbersegens zur europäischen Bergbaumetropole auf. Die Bevölkerungszahl in Schwaz und den umliegenden Orten explodierte in den darauffolgenden Jahren auf mehr als 20.000, denn der Bedarf an Bergleuten war enorm.

„Das Gros der Knappen kam aus Ländern, in denen die Lehren des Bergmannssohnes Luther auf fruchtbaren Boden gefallen waren. Sie waren es also vor allem, die ‚lutherische‘ Gedanken und Schriften ins Tirolische importierten“, weiß Peter Hörhager. Der pensionierte TT-Redakteur hat gemeinsam mit Uli Jung das Buch „Schwaz und die Reformation“ geschrieben. Es ist der neunte Band seiner Buchreihe „Schwazer Kostbarkeiten“ und wird ebenfalls morgen präsentiert.

Uli Jung ist evangelische Religionslehrerin und begeisterte Hobby-Historikerin, die seit 19 Jahren in Tirol lebt. Sie unterrichtet an 14 verschiedenen Schulen zwischen Innsbruck und Schwaz. Die 1050 Protestanten in 54 Orten im Bezirk Schwaz und Umgebung werden von nur einem Seelsorger betreut: dem beliebten Pfarrer Meinhardt von Gierke. Er ist übrigens am Reformationstag, dem 31. Oktober, seit genau 21 Jahren hier in Amt und Würden. (ad, hö)