Von Markus Schramek

Medellín, Rum – Es gibt Städte, deren schlechter Ruf hartnäckig ist wie Kaugummi auf der Schuhsohle. Medellín, eine Metropole mit 2,4 Millionen Einwohnern im Nordwesten Kolumbiens, ist so ein Ort. Jahrzehntelang stand hier Gewalt an der Tagesordnung. Drogenbanden des berüchtigten Medellín-Kartells bekämpften einander bis aufs Blut. Als Tourist machte man um die Region besser einen Bogen. Dann zerfiel das Kartell, der Anführer, Pablo Escobar, war von einer Sondereinheit getötet worden. Nach und nach gewann der Staat die Oberhand. Medellín vollzog einen Wandel. Die Stadt gilt nun als aufstrebend. „Capital de la eterna primavera“ (Hauptstadt des ewigen Frühlings) nennen sie ihre Bewohner, des milden Klimas wegen.

Anna Gohm, eine 18-jährige Maturantin aus Rum bei Innsbruck, kennt die Geschichte Medellíns. Sie hat sich ausführlich damit befasst. Denn seit Anfang September ist sie selbst in Medellín im Einsatz.

Sie absolviert ein freiwilliges Sozialjahr, wie das auf Amtsdeutsch so vage heißt. Annas sozialer Beitrag ist aber konkret, sozusagen mit den Händen zu fassen: In der „Ciudad Don Bosco“, einem Hilfsprojekt der Salesianer Don Boscos, kümmert sie sich um Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 16. Anna macht das ehrenamtlich und ohne Bezahlung. Vermittelt wurde sie von der Organisation „Volontariat bewegt“.

Es ist keine leichte Aufgabe. Denn Annas Schützlinge stammen aus schwierigen Verhältnissen. Manche haben auf der Straße gelebt oder mussten als Kindersoldaten einer Drogenbande dienen.

100 Jugendliche gilt es täglich im Auge zu behalten, der sprichwörtliche „Sack voller Flöhe“. Doch Anna hat Erfahrung darin. Im Innsbrucker Jugendzentrum MK war sie Gruppenleiterin. „Alles Mögliche zu organisieren und viel unter Menschen zu sein“– da lebt sie förmlich auf.

In Kolumbien kommen ihr die Spanischkenntnisse aus der Schule zupass. Der Wortschatz wächst täglich. Eine Kostprobe gefällig? „,Hagale pues, parce!‘ ist ein klassisch kolumbianischer Ausdruck“, klärt Anna auf. Er heißt so viel wie „Nun mach schon, Freund!“.

Diesen Zuruf bekommt Anna auch beim Fußball zu hören. Denn als Schiedsrichterin ist sie gefragt, wenn die Jungs im Betreuungszentrum dem Ball nachjagen. „Sogar die Regeln bekomme ich in den Griff“, meint die Übersee-Tirolerin augenzwinkernd.

Unsicher fühlt sich Anna in der neuen Umgebung nicht. Ihre Eltern werden das zweifellos gerne hören. Die Schatten von Medellíns Vergangenheit sind kürzer geworden. „Die Stadt ist inzwischen ein beliebtes Reiseziel“, macht Anna deutlich. Allein war sie zwar noch nie unterwegs. Bei Tageslicht würde sie das Zentrum aber bedenkenlos aufsuchen. „Abends ab 21 Uhr ist es aber besser, ein Taxi zu nehmen“, erzählt sie. „Davon gibt es hier Unmengen, und sie kosten nicht viel.“

Der Blick Medellíns ist nach vorne gerichtet. In die Stadt wird viel investiert. Die Infrastruktur wächst. Die U-Bahn wird durch Seilbahnen ergänzt, um etwas abgelegene Barrios (Stadtteile) besser anzubinden. „In den höher gelegenen Barrios sind Armut, Kriminalität und Drogenprobleme noch weit stärker verbreitet“, hat Anna erfahren.

Von den Kolumbianern zeigt sich die Tirolerin begeistert. Positive Beschreibungen sprudeln aus ihr heraus: „Die Einheimischen sind unglaublich freundlich, rücksichtsvoll, kommunikativ und interessiert.“ Schnell komme man mit den Menschen in Kontakt. „Ich habe mir den Beginn hier viel schwieriger vorgestellt“, gibt Anna zu.

Die Schicksale der Jugendlichen gehen ihr nahe. „Man hört so viel über das Leben in Entwicklungsländern, richtig vorstellen kann man es sich aber doch nicht.“ Schulbesuch ist für die Kinder Medellíns nicht selbstverständlich. Gute Schulen sind privat und teuer, ebenso die Universitäten. In der „Ciudad Don Bosco“ werden 200 Buben unterrichtet, die sonst keinen Zugang zu Bildung hätten.

Anna wird bis nächsten August in Kolumbien bleiben, ohne Kurzbesuch daheim in Tirol. „Es kommen mich aber meine Familie und Freunde besuchen.“ Gut möglich, dass ankommende Tiroler dann etwas Brot aus der Heimat im Gepäck haben. Das vermisst Anna nämlich am meisten.

Ihre Zukunftspläne sind noch nicht konkret. Zurück in der Heimat wird Anna ein Studium beginnen, „ein sozialwissenschaftliches“ soll es sein. Berufswunsch hat die junge Dame noch keinen. Die nächsten Monate konzentriert sie sich voll und ganz auf ihre Arbeit in Medellín. Denn morgen gilt es wieder, für 100 Jugendliche dazusein.

PS: Anna und Mitvolontärin Dorothea betreiben einen Internet-Blog. Hier kann man nachlesen, wie es den beiden in Kolumbien ergeht: https://doranenco.wordpress.com/.