Von Claudia Funder

Lienz – Die Fußgängerbrücke, die westlich des Lienzer Stadtzentrums vom efeubewachsenen Iselturm über die Isel führt, verfügt über ein mit Glasflächen bestücktes Geländer. Diese transparenten Platten werden Vögeln wie etwa Wasseramseln immer wieder zum Verhängnis, wenn diese im Flug dagegenprallen. „Die Idee, die Gläser zu bekleben, gibt es schon länger“, erzählt die ehemalige Leiterin der Stadtbücherei, Elisabeth Ziegler-Duregger, die hier selbst schon eine verletzte Wasseramsel auffand, die dann in ihren Händen verendete. Nun will sie Nägel mit Köpfen machen. Und hat dafür auch einen durchaus kreativen Plan.

Der Iselsteg könnte bald zu einer „Brücke der guten Worte“ werden. „48 Begriffe werden gesucht, die dann, auf Folien gedruckt, auf die 48 Glasfelder des Geländers geklebt werden“, erklärt Ziegler-Duregger ihr Ansinnen. Da nicht nur Einheimische, sondern auch Gäste hier die Isel überqueren, sollen Worte der Zuversicht in Deutsch, Italienisch und Englisch gefunden werden. Mit dem Projekt sollen die Scheiben für Vögel besser als Widerstand erkennbar sein und Kollisionen verhindert werden.

Für das Vorhaben werden nun Lienzer Berufsschüler mit ins Boot geholt, welche die „guten Worte“ liefern sollen. Auf Ideensuche könnte man etwa im Religionsunterricht gehen, meint Ziegler-Duregger, die sich dabei auch selbst einbringen will. Ein Gespräch mit der Direktorin der Berufsschule, Susanna Tasch, gab es bereits. Und „auch Bürgermeisterin Elisabeth Blanik gefällt die Idee und ich möchte sie so schnell wie möglich realisieren“, verrät Ziegler-Duregger.

Die grafische Gestaltung ist noch offen, aber bunt soll das Ergebnis werden – und Passanten bei der Überquerung des Steges positive Impulse mit auf den Weg geben.

Das Projekt soll in Erinnerung an den am 8. Oktober verstorbenen Ehrenringträger der Stadt, Franz Egartner, umgesetzt werden, der einst auch Leiter der Berufsschule war. „Er hat so viele gute Worte gesagt“, erinnert sich Ziegler-Duregger an einen stets positiv gesinnten Menschen und erklärt damit auch die Wahl des Projektnamens.

Sponsoren werden noch gesucht. „Jeder, der möchte, kann auch gerne die Patenschaft für die Gestaltung einer Glasfläche übernehmen“, so Ziegler-Duregger, die noch in dieser Woche einen Antrag für das Projekt an den Stadtrat stellen wird.