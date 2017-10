Von Helmut Mittermayr

Ehenbichl, Hall – Seit fast 20 Jahren führt Michael Haß die Urologie am Bezirkskrankenhaus Reutte. Und er wird dies weiterhin in bekannt professioneller Art und Weise tun. Das wäre die berühmte gute Nachricht des Tages, deren Nachrichtenwert aber enden wollend ist. Trotzdem hatte die gesamte Leitung des Bezirkskrankenhauses Reutte zur Pressekonferenz geladen, um genau dies bekannt zu geben. Mit einem kleinen, aber entscheidenden Zusatz: An die Stelle der One-Man-Show tritt nun ein Team. Nämlich Michael Haß und im Hintergrund die gesamte Urologie des Haller Landeskrankenhauses. Standardisierte Abläufe erleichtern dem Reuttener Urologen künftig das Arbeiten. Haß muss nicht mehr wie früher oft Einzelentscheidungen fällen. Ohne diese Kooperation wäre die Urologie am BKH Reutte nicht mehr zu halten gewesen, erklärten Verwalter Dietmar Baron und der Ärztliche Leiter Eugen Ladner unisono. Nun wird sogar offiziell eine Wochenklinik für Urologie am BKH geöffnet.

Prof. Udo Nagele vom LKH Hall wies darauf hin, dass nun etwa alle Befunde über ein Tumorboard laufen, dem Spezialisten wie Onkologen, Pathologen, Radiologen und viele mehr angehören. Damit werde das „Reuttener“ Wissen in Einzelfallbesprechungen stark erweitert und Vorgangsweisen in großer Runde abgestimmt. Rund 250 bis 300 Operationen führt Haß jährlich am BKH durch, 40 bis 50 Fälle werden nach Hall weitergeschickt – daran soll sich auch künftig nichts ändern.

„Der lange Weg und die umfassenden Bemühungen, den Fachbereich Urologie organisatorisch so aufzustellen, dass die bestmögliche Versorgung für die Außerferner Bevölkerung aufrechterhalten bleibt, haben sich ausgezahlt“, sagte Verbandsobmann Aurel Schmidhofer weiter. Seit Jänner liege die „Krankenanstaltenrechtliche Genehmigung für die Wochenklinik Urologie“ am BKH Reutte vor. Nach umfangreichen organisatorischen Maßnahmen erfolge jetzt der offizielle Start.

Seit Februar 1999 arbeitet der Urologe Michael Haß in Teilzeit am BKH Reutte und betreibt nebenbei eine Kassenordination, ebenfalls in dislozierten Räumlichkeiten des Bezirkskrankenhauses. Im Laufe der Jahre haben sich allerdings die Anforderungen an so eine kleine Abteilung im Organisatorischen, aber insbesondere im Bereich der Maßnahmen zur Qualitätssicherung entscheidend geändert. Was vorher in Absprache aller Beteiligten durchgeführt wurde, musste nun durch schriftliche Verträge abgesichert werden. Kernstück der „neuen Urologie“ ist die schriftlich fixierte Kooperation mit einer „großen Abteilung“. Das LKH Hall stellt dafür seine „SOPs“ (Standard Operating Procedures) zur Verfügung, nach denen auch am BKH Reutte gearbeitet wird.

Begonnen hat der lange Weg zu einer neuen Organisationsform bereits im Jahr 2002. Seit diesem Zeitpunkt regelt der ÖSG – der Österreichische Strukturplan Gesundheit –, welche Fächer, welche Art von Operationen, wie viele Betten pro Fach usw. ein öffentlich-rechtliches Krankenhaus haben darf. Im ÖSG 2002 gab es lediglich die Möglichkeit, ein Fach als Abteilung oder Fachschwerpunkt zu führen. Beide Organisationsformen stellen hohe Ansprüche an die Personalbesetzungen und kamen daher für das bereits bestehende Fach Urologie in Reutte nicht in Frage.

Erst Anfang 2016 zeichnete sich aus dem abermals modifizierten Österreichischen Strukturplan Gesundheit die Möglichkeit der Führung einer dislozierten Wochenklinik Urologie ab. Da Reutte als erstes Krankenhaus in Tirol den entsprechenden Antrag zur Führung einer solchen Klinik stellte, war das Verfahren auch besonders intensiv. „Der Geduld der beiden Verantwortlichen mit Udo Nagele in Hall und Michael Haß in Reutte ist es zu verdanken, dass das Vertragswerk nun unter Dach und Fach ist. Der Spagat zwischen sehr guter und tirolweit vergleichbarer medizinischer Versorgung vor Ort sowie Qualität und ökonomischen Zwängen ist somit gelungen“, freut sich Schmidhofer für die Bürger(meister) des Bezirkes.