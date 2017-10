Von Angela Dähling

Mayrhofen – Rund neun Millionen Euro lässt sich die Marktgemeinde Mayrhofen die neue Tiefgarage am ehemaligen Parkplatz Mitte kosten. 400 Stellplätze werden hier unter dem kurz vor der Fertigstellung stehenden Seniorenheim „Gepflegtes Wohnen Mayrhofen“ entstehen.

Es ist die erste öffentliche Tiefgarage in der Tourismusmetropole, und da Erfahrungswerte fehlen, gibt es für die Gemeinderäte noch eine Reihe von Fragezeichen. Eines davon sind die zu erwartenden Betriebskosten, ein anderes der erforderliche Personalaufwand für die Wartung. Ein drittes, welches Schrankensystem das sinnvollste ist. In allen Fragen gehen die Meinungen auseinander.

Verkehrsausschussobmann Markus Bair („Unser Mayrhofen“) rechnet mit 40.000 bis 50.000 Euro Betriebskosten und glaubt, dass mit dem vorhandenen Personal im Gemeindeamt die Wartung abgewickelt werden kann. GR Wolfgang Höllwarth („Team Eberharter“) bezweifelt das und verweist auf Parkhäuser in Saalbach, wo dafür drei zusätzliche Mitarbeiter angestellt wurden. Er regt eine externe Betreuung an oder die Anstellung weiterer Mitarbeiter, da jene im Gemeindeamt bereits ausgelastet seien. „Das Parkhaus in Saalbach hat wesentlich mehr Frequenz, das kann man nicht vergleichen“, hält Bair dagegen. Höllwarth rechnet zudem mit den doppelten Betriebskosten: 90.000 bis 100.000 Euro.

Fakt ist, dass die Gemeinde Einnahmen von 300.000 Euro braucht, um allein die Ratenzahlung für den Bau abzudecken. Die Tiefgarage soll Anfang Dezember aufsperren. GV Hans Jörg Moigg („Gemeinsam für Mayrhofen“) kritisiert im Hinblick darauf eine mangelnde Bewerbung der neuen Parkmöglichkeit. „Wir könnten zudem über den Verkauf von Werbeflächen im Parkhaus Einnahmen lukrieren. Es ist schade, dass hier noch nichts gemacht wurde“, meint er.

Ein Streitpunkt ist zudem, ob Dauerparker mittels Chipkarte, die an die Schrankenanlage gehalten wird, Einfahrt erhalten oder ob das mit einem Kennzeichenerfassungssystem (ähnlich wie am Brenner) passieren soll. Letzteres kostet um 18.000 bis 25.000 Euro mehr. GR Höllwarth spricht sich wegen der Mehrkosten und des Mehraufwands in der Verwaltung gegen die Kennzeichenerkennung aus. Außerdem sieht er Nachteile für jene Dauermieter, auf deren Stellplatz wechselnde Autos parken. „Dass in den meisten Tiefgaragen das Chipkartensystem verwendet wird, wird Gründe haben.“ Ausschuss­obmann Bair verweist auf mehr Komfort und bessere Kontrollmöglichkeiten durch die Kennzeichenerkennung. Moigg ebenso: „Wenn jemand zehn Tage parkt und behauptet, heute eingefahren und sein Ticket verloren zu haben, müsste er nur den Maximaltagestarif von 18 Euro zahlen. Mit der Kennzeichenerkennung könnte die Einfahrtszeit genau festgestellt werden.“