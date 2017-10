Innsbruck – Über 100 Milliarden Euro in Europa, mehr als 67 Milliarden alleine in den deutschsprachigen Ländern – diese Summen werden bis zum Jahr 2030 in Um- und Neubauten von Schul- und Bildungsgebäuden fließen. Wie man diese Mittel am effizientesten einsetzen und dabei vor allem die Bedürfnisse von Schülern, Lehrpersonen und Verwaltungspersonal berücksichtigen kann, damit beschäftigen sich die Universität Innsbruck und die Kunstuniversität Linz in einem durch die EU geförderten Forschungsprojekt. Ebenfalls im Boot ist der Landesschulrat Tirol sowie andere mitteleuropäische Partner, wie etwa die Uni Bozen oder die Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft in Bonn. Die Fördersumme im Rahmen des Forschungsprogramms Erasmus+ beträgt rund 330.000 Euro.

„Die Menschen müssen Lehr- und Lernräume in einer Weise benutzen können, die für sie Bedeutung hat“, betonte Gesamtprojektleiter Eric Sidoroff vom Institut für Gestaltung der Uni Innsbruck gestern bei der Präsentation des auf drei Jahre angelegten Projektes. Das alte Schulprinzip „Türe auf, Lehrer rein, Türe zu, 50 Minuten Unterricht, Türe auf, Lehrer raus, Türe zu“ habe längst ausgedient, so Sidoroff. Eben das müsse man künftig bei der Gestaltung von Lernräumen und Schulgebäuden berücksichtigen – unter Berücksichtigung der Interessen aller, deren Arbeitsplatz die Schule ist. Ins selbe Horn stößt Ingrid Handle, Landesschulinspektorin für Pflichtschulen im Primarbereich und Sonderpädagogik: „Es braucht Konzepte, wie der Schulraum der Zukunft gestaltet werden kann.“

Nähere Informationen zum Projekt gibt es im Netz unter www.pulsnetz.org. (np)