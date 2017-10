Schwaz – Was verbindet Schwaz mit Berlin, Venedig, Wien, Emden, La Rochelle und vielen weiteren bedeutenden Städten? Alle zählen zum Kreis der Reformationsstädte Europas. Wobei Schwaz die einzige Stadt in Westösterreich ist, die seit Mittwochabend diesen Status genießt. Die damit verbundene Urkunde überreichte Michael Bünker, Bischof der Evangelischen Kirche Österreichs und Generalsekretär der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE). Er erinnerte an den „gesamteuropäischen Aufbruch“, den die von Martin Luther vor 500 Jahren eingeleitete Reformation ausgelöst habe, weil sie „alle gesellschaftlichen Bereiche beeinflusst hat“. „Inzwischen ist Europa der Kontinent der Religionsfreiheit“, betonte er in seiner Festrede.

Die Berechtigung, dass Schwaz Reformationsstadt ist, belegt auch der jüngste Band der Reihe „Schwazer Kostbarkeiten“, der an diesem Festabend präsentiert wurde. Die beiden Autoren Peter Hörhager und Uli Jung belegen in dem 140 Seiten starken Büchlein, dass es keinen Ort in Tirol gibt, der mehr direkte und indirekte Bezüge zur Reformation hat als Schwaz. Wobei es vor allem die vielen tausend Knappen waren, die im 16. Jahrhundert im Schwazer Bergwerk tätig waren und aus ihrer Heimat (vor allem Sachsen) „lutherische“ Gedanken und Schriften ins Tirolische importierten. (TT)