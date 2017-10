Von Marco Witting

Innsbruck – In Sachen Heimatbewusstsein stachen die jungen Tiroler beim diesjährigen Trend-Monitor 2017 hervor. 60 Prozent der Jugendlichen sahen sich eher als Tiroler, dann erst als Österreicher und Europäer. Damit lagen die Tiroler (und auch Vorarlberger) in ihrer regionalen Heimatliebe ganz vorne. Ein Trend, der sich in vielen Umfragen zeigt. Für den Soziologen Max Preglau ist der Stolz der Tiroler auf ihr Bundesland aber „in keinem Spannungsverhältnis“ zu Österreich. Es sei vielmehr ein „Nebeneinander“ – anders als dies in der Geschichte etwa in Vorarlberg war.

Historisch gesehen habe es für die Menschen immer „schon gute Gründe“ für Nationalstolz gegeben, sagt Preglau. „Das ist sehr eng mit nationalen Staatsbürgerrechten wie dem Wahlrecht oder sozialen Rechten verbunden, die dann in der Lebenswirklichkeit sehr große Bedeutung eingenommen haben. Wenn dann etwas gut funktioniert, ist ja nichts falsch daran, dass dies auch gefeiert wird.“

Doch auf der anderen Seite, so sieht es Preglau, sei es ein „schmaler Grat“ zwischen dem Nationalstolz und Nationalismus. So gebe es dadurch die Integration nach innen, die selbst ihre Schwierigkeiten gegenüber Minderheiten und Fremden mit sich bringe, gleichzeitig auch die Abgrenzung nach außen. „In Zeiten von Globalisierung und Europäisierung ist das natürlich problematisch.“

Dabei hat es laut dem Soziologen lange gedauert, bis die Österreicher ihren Nationalstolz entwickelt hätten. „Das Gefühl war nicht immer so. Die Anschlussidee hat nicht nur bei Nationalisten eine große Rolle gespielt. Und auch nach dem Zweiten Weltkrieg hat es sehr lange gedauert, bis sich das entwickelt hat“, sagt Preglau. Erst mit dem Wirtschaftswunder und den 60er-Jahren sei so etwas wie ein kollektives Bewusstsein für Österreich entstanden.

Eines der stärksten Ventile für den Nationalstolz ist naturgemäß der Sport. Ski- und Fußballfans in Rot-Weiß-Rot – das gehört natürlich dazu. „Man kann natürlich froh sein, dass man den Wettstreit sportlich ausübt.“ Mit dem Blick auf Fangruppen sagt Preglau aber auch: „Auch hier ist es zwiespältig. Der Stachel des Nationalismus sitzt auch hier. Und es gibt dann auch die Beispiele, wo man über die friedliche Form hinausschießt.“

Nationales Bewusstsein und Heimatliebe ist natürlich kein rein österreichisches Phänomen. In so gut wie jedem Kulturkreis gibt es derartige Erscheinungen. Sie sind aber verschieden ausgeprägt und in der Intensität unterschiedlich. Preglau: „Da spielt natürlich die Geschichte eine große Rolle. In Deutschland geht man da sehr vorsichtig damit um. In Österreich hat es eine lange Zeit ohne Selbstkritik an der eigenen Vergangenheit gegeben.“ Der Innsbrucker Soziologe erinnert sich an internationale Studien aus den vergangenen Jahren. „Da waren die Bürger aus den USA vorn und die Österreicher gleich dahinter.“

Doch worauf sind die Österreicher eigentlich stolz? Und hat sich das Bewusstsein in den vergangenen Jahren verändert? Eine Antwort gibt eine Studie des market Instituts aus dem Jahr 2016. Schöne Landschaften, sauberes Wasser und Berge definieren demnach vordergründig die Heimatliebe in Rot-Weiß-Rot. Einen besonders kräftigen Anstieg hat damals auch die Erkenntnis gemacht, dass man im Land eine sehr hohe Lebensqualität genießt. Die Qualität der Umwelt und der heimischen Küche war ebenfalls im Spitzenfeld.

Verschlechtert hat sich die nationale Identität deutlich in Sachen Schul- und Berufsbildung sowie der Beurteilung der wissenschaftliche­n Leistungen in Österreich. Nach der Befragung aus dem Jahr 2016 verblasst der Stolz auf die Geschicht­e des Landes zusehends. Hier gab es im Vergleich zu den 90er-Jahren den größten Rückgang.

Gepflegt wird das Bewusstsein rund um den Feiertag heute natürlich trotzdem. Es gibt dazu zahlreiche Veranstaltungen, angeführt vom großen Fest am Flughafen in Innsbruck und dem Tag der offenen Tür im Landhaus. Höhepunkt dort ist dann ab 18 Uhr das von der TT präsentierte Konzert von Lemo.