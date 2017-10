Innsbruck – Drei Eurofighter flogen am Mittwochnachmittag über Tirol. Die Maschinen führten eine so genannte „Landezwangübung“ am Flughafen Innsbruck durch. Das bedeutet, dass zwei Eurofighter den dritten mit einem Manöver zwangen, zu landen.

Während die zwei Maschinen wieder abdrehten und zurück an den Standort Zeltweg flogen, blieb der dritte Flieger in Innsbruck. Denn zum ersten Mal bekommen die Tiroler beim Flughafenfest am Donnerstag die Chance, den Eurofighter aus der Nähe zu betrachten. (TT.com)