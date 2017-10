Von Claudia Funder

Lienz – „Ich höre Raben, aber keine Amseln“, sagt Reinhold Pölsler und gibt mit diesem prägnanten Beispiel Einblick in eine Beeinträchtigung, die das Gegenüber im Gespräch mit ihm bei Unkenntnis wohl kaum bemerken würde. Der gebürtige Steirer ist ein aufmerksamer Zuhörer und artikuliert gewählt. Doch er hat seit seiner Kindheit eine seltene wie hochgradige Hörbehinderung – einen so genannten Hochtonsteilabfall.

„Ich lebte in der Jugend sehr introvertiert“, erinnert sich der 68-Jährige. Ausgelacht und verspottet zu werden, verletzte, wurde aber auch zum Motor. Pölsler nahm sein Schicksal in die Hand, besuchte Kommunikations- und Rhetorikseminare. Und lernte, quasi in zwei Welten zu leben: relativ gut hörend in ruhigem Ambiente und fast taub bei starkem Umgebungslärm. „Da sehe ich die Menschen zwar reden, verstehe aber kein Wort“, sagt er.

Trotz seines Handicaps brachte es Reinhold Pölsler beruflich weit. Er verbrachte 35 Jahre in Wien, arbeitete im Außenministerium als Nachrichtentechniker, später in der Bauabteilung, baute eine Immobiliendatenbank auf und war als Kostenrechner tätig. „Ich hatte immer ein Arbeitsgebiet, in dem ich selbst gestalten konnte“, betont er.

Doch das Schicksal schlug erneut jäh und erbarmungslos zu. Pölslers Frau erhielt die Diagnose Gehirntumor mit geringer Überlebenschance – eine tiefe Zäsur nach 35 glücklichen Ehejahren. „Doch Gott gab mir Kraft, für sie da zu sein und sie zu pflegen, fast zwei Jahre rund um die Uhr.“

Nachdem seine Frau friedlich für immer eingeschlafen war, keimte in Pölsler das große Bedürfnis, die Hilfe, die er in der Zeit der größten Herausforderung von oben erhalten hatte, weiterzugeben. Er besuchte einen theologischen Kurs an der Erzdiözese Wien, führte gute Gespräche mit Helmut Schüller und kam zu dem Entschluss, eine Seelsorge für hörgeschwächte Menschen aufzubauen. Diese wurde dann nach Innsbruck verlegt, hier absolvierte Pölsler auch eine Ausbildung für spirituelle Begleitung von Menschen mit Behinderung.

Viel Lebenserfahrung und gesammeltes Wissen brachte er mit, als er seine ehrenamtliche Aufgabe startete. „Das engagierte Arbeiten in der katholischen Kirche Tirol im weiteren und in der Behindertenseelsorge im engeren Sinn habe ich erst im Alter von 60 Jahren begonnen“, erzählt der pensionierte Beamte. „Mein Ziel ist es, als selbst in der Hörfähigkeit situationsabhängig sehr Beeinträchtigter, Menschen zu helfen, eine Brücke zu bauen, die in die Welt der Inklusion führt.“

Reinhold Pölsler begann als ehrenamtlicher Mitarbeiter der Abteilung Familie und Lebensbegleitung im Seelsorgeamt der Diözese Innsbruck, die auch für die „Seelsorge für Menschen mit Behinderung“ zuständig ist. 2015 übernahm er die Leitung der Arbeitsgemeinschaft, die – verbunden mit neuen Zielsetzungen – seit gut einem Jahr „Barrierefreie Kirchen“ heißt.

Pölslers Engagement ruht auf mehreren Säulen. „In erster Linie möchte ich Betroffenen und Angehörigen in allen Belangen einer verminderten Hörfähigkeit beratend zur Verfügung stehen“, erklärt Pölsler, der seit 2010 im Bildungshaus Osttirol jeweils montags kostenlose Hörberatungen durchführt. Zusätzlich hält er Vorträge im Katholischen Bildungswerk und leitet eine Selbsthilfegruppe.

Und der 68-Jährige berät Pfarren der Diözese Innsbruck bezüglich Sensibilität des Themas, wie man mit Hörgeschwächten umgeht und ihnen helfen kann: „Ich setze mich etwa nachhaltig dafür ein, dass induktive Höranlagen in Kirchen eingebaut werden. Es ist ein Hörgenuss, die Predigt ohne Hall und Nebengeräusche verfolgen zu können.“ Die Kirche in Obertilliach habe 2012 die erste derartige Anlage in Osttirol in Betrieb genommen und damit einen wichtigen Baustein für barrierefreie Kirchen gesetzt. Sie sei bislang die einzige im Bezirk Lienz. In ganz Tirol sind 18 katholische Kirchen damit ausgestattet. Die Bereitschaft, nachzurüsten, sei trotz vieler Gespräche sehr zögerlich. „Aber es findet ein Umdenken statt“, freut sich Pölsler. „Wir sind mit Beharrlichkeit dahinter und schauen, wo sich die Gunst der Stunde ergibt.“

Hörschwäche ist unsichtbar, das ist eine Hürde in der menschlichen Begegnung. Und: „Betroffene Menschen steigen nicht auf die Barrikaden, sie ziehen sich eher zurück. Es drohen das Abdriften in die Isolation und die Gefahr der Demenz“, weiß Pölsler. Er macht sich für barrierefreies Hören, Bewegen und Sehen in Kirchen stark, aber vor allem auch für ein gelingendes Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung.

Seiner neuen Liebe, Margret, begegnete er übrigens im Jahr 2010 in Osttirol, „im Inner­gschlöß“, verrät Reinhold Pölsler, für den Lienz längst zum Lebensmittelpunkt geworden ist. „Die liebevolle Hand Gottes hat mich in Osttirol in eine neue, glückliche Ehe geführt“, ergänzt er dankbar.