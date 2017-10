Von Michaela S. Paulmichl

Oberndorf – Ein Ast mit Blättern, einige fallen gerade ab, doch die kleine Weihwasserschale darunter kann sie wieder auffangen. „Wir sind immer bei dir“ steht auf der Säule, die das Gefäß trägt, geschrieben. Ein künstlerisch gestalteter Grabstein ist eine letzte, sehr persönliche Abschiedsgeste voller Symbolkraft – verewigt in Marmor, Granit oder Naturstein. Steinmetz Stefan Neumayr aus Oberndorf beherrscht dieses Handwerk, eines der ältesten, die es heute noch gibt.

„Es ist heute möglich, sich einen bereits fertig zugeschnittenen Grabstein aus China oder Indien schicken zu lassen, die Transportkosten sind sehr niedrig. Aber viele legen Wert auf ein individuell gestaltetes Gedenkmal. Etwas, das keiner sonst hat.“ Der Grabstein in Herzform für das Baby, die Abdeckung der Urnennische mit Regenbogen am Ende eines Flusses für das Kind: Die letzte Ruhestätte für den einen Menschen soll die Erinnerung am Leben erhalten, sie zeigt aber auch, wie viel dieser seinen Angehörigen bedeutet hat. Und oft stellt sie dar, was dem Verstorbenen selbst wichtig war.

„Auf dem Grabstein eines Komponisten haben wir die ersten Noten eines seiner Lieder eingearbeitet“, sagt der Steinmetz. Die Frau eines Schützen wünschte sich einen Tiroler Adler. Mit einer speziellen Technik können aber auch Porträts eingearbeitet werden oder sogar die selbst gebaute Hütte in Kanada. „Die Angehörigen haben oft genaue Vorstellungen, wir legen ihnen anschließend Skizzen mit Entwürfen vor.“ So kann das Bedürfnis, eine Verbindung über den Tod hinaus auszudrücken, langsam Gestalt annehmen.

In dem kleinen Betrieb in Oberndorf mit zehn Mitarbeitern werden mit riesigen, computergesteuerten Maschinen Steinplatten hundertstelmillimetergenau zugeschnitten. Für die Feinarbeit aber braucht es wie vor Tausenden Jahren immer noch die eigenen Hände. Mit Hammer und Meißel werden Namen, Geburts- und Sterbedaten in den Grabstein getrieben, für plastische Figuren wie dem Engel, der über dem Grab der verstorbenen Frau wacht, wird zuerst ein Modell aus Ton gebaut. „Es gibt einen großen Unterschied zwischen Maschinen und Handarbeit, den wird man immer erkennen“, sagt der Fachmann. Kraft ist dafür nötig, aber auch Vorstellungsvermögen, Geduld, Zeit und natürlich „G’spür für den Stein“. „Man darf nichts erzwingen“, ergänzt sein Sohn Jakob. „Das verzeiht der Stein nicht, wenn man zu fest reinklopft.“ Geht etwas daneben, bleibt nur abschleifen und von vorne anfangen. Der 17-Jährige besucht die HTL für Steingestaltung in Hallein, „danach will ich auf die Bildhauerschule in Laas in Südtirol“. Von dort stammt auch der weiße, sehr harte Marmor, aus dem in Oberndorf geschickte Hände zuletzt die in eine Schale fallenden Blätter gemeißelt haben.

Manchmal werden aus Kundenbesprechungen längere, sehr persönliche Gespräche über den Tod, über besonders tragische Umstände. Ein würdevolles, schlichtes Mal zu schaffen, das Hoffnung auf ein Wiedersehen ausdrückt oder ewige Verbundenheit – wie die Zeigefingerspitzen zweier Hände, die einander berühren – ist die Aufgabe von Stefan Neumayr und seinen Mitarbeitern. Daran wird sich nichts ändern, auch wenn die Grabgestaltung heute nur noch etwa zehn Prozent der Arbeit eines Steinmetzes ausmacht.

Grund dafür ist die große Nachfrage nach Urnenbestattungen. Auf einem der drei Friedhöfe im benachbarten St. Johann gibt es bereits viele leere Stellen durch aufgelassene Gräber, die Urnennischen-Wände dagegen sind voll. Nach einer Ausschreibung erhielt Neumayr den Auftrag, einen selbst entworfenen Urnenhain in Kreisform einzurichten: Es gibt weder Anfang noch Ende.