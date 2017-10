Kufstein – Im Sommer 2013 erhielt die Festungsstadt eine bisher in der Region fehlende Betreuungseinrichtung für Jugendliche in Krisensituationen. Bei „Turntable“ können bis zu fünf Zwölf- bis Achtzehnjährige für maximal zwölf Wochen einen Wohnplatz sowie Hilfe und Betreuung erhalten. Katharina Neuschmid, die Leiterin von „Turntable“, über das Ziel ihrer Arbeit: „Wir sehen uns als Chancengeber und sind Begleiter für Kinder und Jugendliche in schwierigen Zeiten. Wir können aber lediglich Wege aufzeigen und unsere Hilfe anbieten – das Annehmen der Unterstützung liegt nicht in unseren Händen.“ Die Einrichtung wird den Jugendlichen entweder von der Kinder- und Jugendhilfe, Schulen oder auch Familien bei der Übergangseinrichtung empfohlen. Sehr viele, so ist zu erfahren, kommen auch von selbst. Häufigster Hintergrund sind familiäre Probleme.

Der große Zuspruch macht­e nun eine Vergrößerung der Einrichtung notwendig. Bisher umfasste sie Räumlichkeiten im 2. Stock eines Wohnhauses in der Feldgass­e. Vor Kurzem wurden nun abgetrennte Büroräume im ersten Stock des Gebäudes angemietet. Sie dienen für Teambesprechungen, Familiengespräche, Infogespräche, Aufnahmegespräche, Fortbildungen und Beratungen. „Familiengespräche können beispielsweise oft emotional sein“, erzählt Neuschmid, „deshalb ist die räumliche Trennung zum geschützten Wohnbereich unbedingt notwendig. In der Wohnung sollen sich die Kinder und Jugendlichen wohl fühlen können. Außerdem muss auch die Intimsphäre der anderen Bewohnerinnen und Bewohner gewahrt werden. Die von uns betreuten Kinder und Jugendlichen haben oft Grenzüberschreitungen in verschiedensten Ausprägungen erlebt, darum müssen wir als Helferinnen und Helfer verstärkt auf die Wahrung der äußeren Grenzen achten.“

Die Mietkosten für die rund 90 Quadratmeter großen zusätzlichen Räume werden von der Stadt Kufstein getragen. Bei der Eröffnung zeigten sich sowohl Bürgermeister Martin Krumschnabel als auch Vizebürgermeisterin Brigitta Klein begeistert von der Arbeit der Einrichtung und betonten ihre Bedeu­tung für Jugendliche und Familien in Krisensituationen. Karin Hüttemann, Geschäftsführerin der Tiroler Kinder und Jugend GmbH, ist für mehrere Kinderschutzzentren zuständig, auch für die Kufsteiner Einrichtung. Sie nützte die Einweihung der neuen Räume, um den Einsatz von Vize-BM Klein für die Einrichtung zu loben. (wo, TT)