Von Helmut Wenzel

Tösens – Das Getreide ist abgeerntet, das Heu liegt in der Scheune. In Tösens ist dieser Tage der Pferdefuhrmann Clemens Salner auf den Feldern unterwegs, um Mist zu streuen. „Ich glaube, ich bin der Einzige im Oberland, der das mit einem Noriker-Gespann anstatt mit dem Traktor macht“, sagt er in einer Arbeitspause. „Aber ich stehe dazu. Man muss mit Liebe und Freude dabei sein.“

Der selbstständige Fuhrmann ist überzeugt, den regionalen Kreislauf der Feldbewirtschaftung nachhaltig, bodenschonend und umweltverträglich schließen zu können. Auf dem kleinen Wagen, den die Pferde ziehen, befindet sich ein Miststreuer, gefertigt übrigens in den USA. Damit wird das natürliche Düngemittel zerkleinert und auf einer Breite von drei Metern gestreut. Salner ist mit den Pferdegespann täglich bis zu acht Stunden unterwegs: „Ein 30-PS-Traktor macht diese Arbeit nicht schneller als ich mit zwei PS. Meine Noriker sind temperamentvolle, aber auch disziplinierte Arbeitspferde. Sie bringen viel Kraft auf den Boden.“

Im Naturpark Kaunergrat war der Fuhrmann ebenfalls im Einsatz: „Die Pferde haben sich dort auch beim Holzziehen bestens bewährt.“

Wenn er von anderen Tösner Bauern belächelt wird, habe er kein Problem damit. „Mir ist klar, dass ich ein Außerseiter bin.“

Seine Auftraggeber in Tösens sind derzeit die Grünlandbesitzer Christian Sturm und Hanspeter Mächler. Beide möchten einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten. „Die Bodenbelastung ist viel geringer als bei einem Traktor. Der CO2-Ausstoß ist ebenfalls geringer, fossile Brennstoffe werden nicht verbraucht“, zeigt der beruflich in der Schweiz tätige Mächler auf. Große Maschinen hingegen würden die Grasnarbe zerstören, „es kommt zu Bodenerosionen“. Dabei sind, so Mächler, die obersten zehn Zentimeter der Erde maßgeblich für den Erfolg der Lebensmittelherstellung. In der Schweiz würden Pferde immer öfter bei der Feldarbeit eingesetzt, in Österreich bisher „nur punktuell“. „In Tirol kenne ich nur einen Kollegen in Schwaz, der das Gleiche macht wie ich“, bestätigt Salner. Sturm und Mächler finden nur lobende Worte für den Pferdefuhrmann: „Er macht die Arbeit mit großer Leidenschaft.“