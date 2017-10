Von Alexander Paschinger

Tarrenz – „Wir haben den Bedarf schon lange, das ist eigentlich schon fahrlässig“, begründet der Tarrenzer Bürgermeister Rudolf Köll das kommende Großprojekt der Gemeinde: Bis Herbst 2019 soll nämlich gleich angrenzend an Volksschule und Mehrzwecksaal ein „Kinderkompetenzzentrum“ entstehen. Fünf Millionen Euro will die Gemeinde hier in die Hand nehmen. Diese Woche wurde der Planungsauftrag im Gemeinderat mehrheitlich mit 10:5 Stimmen an die beiden Architekten Martin Tabernig (Imst) und Alois Zierl (Innsbruck) vergeben. Eine Unterstützung von 50.000 Euro für den Architektenwettbewerb habe es seitens der Dorferneuerung gegeben, berichtet der Bürgermeister.

Der Dorfchef konzentriert sich nun auf die Planungs- und Finanzierungsphase. „Wir sollten so an die drei Millionen Euro aus den Fördertöpfen und Bedarfszuweisung zusammenbekommen“, ist er überzeugt, „und zwei Millionen Euro sind für Tarrenz zu stemmen.“

Das bezweifelt wiederum der Oppositionsführer im Dorfparlament mit seinen vier Listen-Kollegen, Kilian Tangl: „Im Bauausschuss waren wir einstimmig der Meinung, dass der bestehende Bau aufgestockt wird. Das wäre günstiger gewesen. Wir sind nicht gegen die Erweiterung des Kindergartens“, betont er, vermutet aber, dass sich Bürgermeister Rudolf Köll „hier noch ein Denkmal setzen will“. Jedenfalls habe der Bürgermeister die Mitglieder seiner Fraktion „umgedreht“. So entstehe nun aus seiner Sicht etwas „auf der grünen Wiese“.

Köll ist seinerseits vom Projekt überzeugt, das acht Gruppenräumen Platz bieten und zudem eine Tiefgarage mit 50 bis 60 Stellplätzen beinhalten wird. Das Ganze stelle mit der Schule und dem Mehrzwecksaal eine Einheit dar. „Außerdem soll die Straße davor in einem Bereich von 50 bis 100 Metern verkehrsfrei werden“, womit er aus Sicherheitsgründen die so genannten „Elterntaxis“ zurückdrängen möchte. Die Tiefgarage an sich sollte vor allem für das pädagogische Personal genutzt werden, „steht aber natürlich bei Veranstaltungen im Mehrzwecksaal auch der Öffentlichkeit zur Verfügung“.

Damit könne auch die Schule weiterentwickelt werden. „Wir haben viel Zuzug und viele Kinder“, so der Bürgermeister. Es steht weiters an, den gesamten Bereich barrierefrei zu gestalten.