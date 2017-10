Mieming, Wildermieming – Kein roter Faden – außer der, dass es eben keinen gibt –, keine spezielle Zielgruppe, sondern für jedes Alter und jeden Geschmack etwas. Und vor allem viele verschiedene Arten von Veranstaltungen an den verschiedensten Orten in den beiden Nachbargemeinden Mieming und Wildermieming: Die Veranstaltungsreihe „Zeitfenster“, die Ende nächster Woche zum ersten Mal kommunenübergreifend startet, zeichnet sich gerade dadurch aus, dass sie schon im Programmheft für jene Vielfalt sorgt, die ein Dorf ja ausmacht. Von Kindern über Jugendliche bis zu Senioren, von Kulturinteressierten bis zu Naturfreunden, vom Thema Gesundheit bis zur Nachhaltigkeit.

Alle Termine finden bei freiem Eintritt statt, was der Organisatorin und Obfrau des Mieminger Kulturausschusses, Maria Thurnwalder, ein ganz besonderes Anliegen ist. Das Veranstaltungsprogramm kommt auch ganz ohne Sponsor aus, sieht man von den beiden Gemeinden ab. „Wenn nicht so viele Menschen ehrenamtlich mitmachen würden, wäre das finanziell nicht machbar“, freut sich auch Mitorganisator und Wildermieminger Amtskollege Matthias Fink über die rege Beteiligung der Veranstalter. Starten wird der Zeitfenster-Reigen am Samstag, den 4. November, um 16 Uhr im Gemeindesaal Mieming mit einem gemeinsamen Singnachmittag unter der Leitung der A-cappella-­Gruppe Good News, die am Abend dann zum Konzert lädt. Ein Spielenachmittag für alle Generationen, ein Tanzabend, eine Lesung von Poetry-Slammerin Lena Westreicher mit Musik sowie zwei Vorträge über Frau- beziehungsweise Mannsein einst und heute sind weitere Programmpunkte, die in Mieming stattfinden werden. Auch der Mieminger Fasnachtsball und der Tag der offenen Tür vom Sozialsprengel sind Teil der Zeitfenster.

Neben einigen geschlossenen Veranstaltungen in den Volksschulen gibt es auch in Wildermieming ein buntes, für alle frei zugängliches Programm mit Krippenherbergsbesuch, Erste-Hilfe-Kurs, Repair-Café und Martinimarkt. Beim Generationenprojekt „Wald“ bringt Waldpädagoge Karl Krug den nachhaltigen Umgang mit den Wäldern näher und das Atelier Tiefengraber lädt zu Dorfgesprächen mit jeweils einer Persönlichkeit aus den beiden Gemeinden ein. Den Abschluss der Veranstaltungsreihe bildet ein Konzert der Formation 4Ton am 16.11. im Gemeindesaal Mieming. (ado)