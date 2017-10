Innsbruck – Am morgigen Sonntag schickt Europa die Sommerzeit wieder in den Winterschlaf. In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden um 3 Uhr die Uhren um eine Stunde auf 2 Uhr zurückgestellt und es gilt wieder die Normalzeit – inzwischen längst Winterzeit genannt. Für Nachtschwärmer bedeutet das eine gewonnene Stunde beim Ausgehen, für überzeugte Langschläfer und Morgenmuffel eine zusätzliche Stunde im Bett.

Für die Österreichischen Budesbahnen hingegen bringt die Zeitumstellung einen gewissen Aufwand mit sich, müssen doch österreichweit rund 4000 ÖBB-Uhren – davon über 430 Bahnuhren in Tirol – umgestellt und PCs, Server und Rechner synchronisiert werden. Während dieser Prozess überwiegend automatisch abläuft, bedarf es im nächtlichen Zugverkehr direkter Eingriffe, um nicht die Fahrpläne durcheinanderzuwirbeln: Insgesamt sind elf Nachtreisezüge von der Umstellung auf die Winterzeit betroffen, sie halten an einem geeigneten Bahnhof entlang der Reisestrecke, um dann im richtigen Takt erneut die Fahrt aufzunehmen und das Ziel zu der im Fahrplan vorgesehenen Zeit zu erreichen.

Eine Besonderheit gibt es auch bei der Nacht-S-Bahn im Tiroler Unterland. Die S-Bahn am Sonntag mit der Abfahrt in Kufstein um 2.33 Uhr kommt um 3 Uhr nach Brixlegg – dort müsste der Zug dann eine Stunde warten, weil es plötzlich 2 Uhr ist. Im Interesse der Kunden wird die Fahrt allerdings in Richtung Jenbach, Schwaz und Innsbruck fortgesetzt, wo die Kunden den Innsbrucker Hauptbahnhof nach Winterzeit um 2.43 Uhr erreichen. Die weiteren S-Bahnen um 3 und um 4 Uhr ab Innsbruck fahren bereits nach der neuen Winterzeit.

Für die kommenden fünf Monate gilt nun also wieder die „Normalzeit“. Wobei es bei der jetzt gültigen Sommerzeit-Regelung nicht um eine Extra-Stunde Schlaf ging. Sie hat ihren Ursprung in der Ölkrise von 1973 und sollte Energie sparen helfen. Österreich beschloss die Einführung erst 1979 wegen verwaltungstechnischer Probleme und weil man eine verkehrstechnische Harmonisierung mit der Schweiz und Deutschland wünschte. Diese beiden Länder führten die Sommerzeit auch erst 1980 ein. (TT, np, APA)