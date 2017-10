Von Christoph Blassnig

Lavant – Alles ist bunt und froh, aber es ist nicht immer gute Laune: Das steht in großen Lettern auf dem letzten Fotobuch der Volksschule. Ein solches erscheint regelmäßig und dokumentiert das ereignisreiche Schuljahr. Bilder sagen mehr als Worte und zeigen, dass Besucher in diesem Klassenzimmer immer willkommen sind.

Da kniet schon einmal Dekan Bernhard Kranebitter im Priestergewand am Boden – vor ihm ein Gebetbuch, um ihn die Kinder im Sesselkreis. Oder es kommt Schulinspektorin Elisabeth Bachler vorbei. Musiker der Dorfkapelle bringen Tuba, Posaune und Xylophon in das Klassenzimmer. Selbst Mikrofon und Kamera vom Rundfunk kennen die Kinder. Und so oft es geht, geht es raus: zu Institutionen, zu Exkursionen, in die Natur.

„Ich bin vor 33 Jahren selbst sehr offen an dieser Schule aufgenommen worden“, erzählt Walter Schneider. Der damalige Schulleiter Hannes Weingartner habe zu seinem jungen Kollegen gesagt: „Walter, mach einfach, probier!“

„Österreich hat ein sehr gutes Schulsystem“, meint Schneider. „Und der Lehrplan als Rahmen bietet genug Möglichkeiten für kreative Unterrichtsgestaltung.“ Waldorf, Montessori, Anthroposophie, Freinet: Unterschiedliche pädagogische Ansätze wirken in dieser Dorfschule zusammen. „Was ich hier von Anfang an umsetzte, fließt heute auch in allen anderen Schulen ein.“

Unterricht solle die natürliche Lernlust des Kindes entdecken und anregen. Schneider will Hilfe geben beim Selbsterfahren und Selbstentdecken der Talente und Interessen. „Kinder wollen lernen. Ich begleite sie dabei.“ Wenn sie nach ihren Interessen arbeiten dürften, seien Kinder sehr wohl willig und fähig, den meisten Unterricht selbst und spielerisch zu gestalten. „Den roten Faden gebe ich natürlich vor. Die Kinder helfen und kontrollieren einander.“

Seit vielen Jahren ist Schneider nun Herr im Lavanter Schulhaus. „Es gibt zwar noch eine Schulglocke, doch die hat schon ewig nicht mehr geläutet“, lächelt der Pädagoge. Die Türen stehen eigentlich immer offen. Drinnen herrscht in einer Ecke Betriebsamkeit, daneben Ruhe und Konzentration. Wird es zu aufgeregt, greift Schneider zu einer kleinen Handglocke. Länger als zwanzig Minuten soll kein Kind in der gleichen Position verbleiben. Darum regelmäßige Ortswechsel: aufstehen, liegen, knien, sitzen.

Es gibt Schultische mit Stühlen, doch stehen sie nicht in Reihen und dazwischen sind Stehtische verteilt. In der hinteren Klassenecke gehört ein hölzernes Hochbett zur kreativen Einrichtung. Dort oben kuschelt man sich zum Lesen hin, darunter sitzen Kinder an Computern, auf denen ausschließlich Lernspiele laufen: Wer schneller kopfrechnet und das Ergebnis eintippt, kommt mit seinem virtuellen Rennauto als Erster über die Ziellinie. „Internetanschluss gibt es keinen!“, hat der Lehrer bestimmt. „Es lässt sich nicht jede Sekunde überwachen. Und jede Suche im Internet gibt ein Ergebnis. Der Computer nimmt keine Rücksicht. Die Orientierung am Kind, seinen Möglichkeiten, seiner Entwicklung, seinen Bedürfnissen, Fragen und Erfahrungen sind für mich der Ausgangspunkt jeglichen Lernens und pädagogischen Handelns“, schreibt Walter Schneider am Fotobuchumschlag. Man darf sich selbst überzeugen, was das bedeutet. Und man darf gerne etwas mitbringen oder von sich erzählen – offene Türen, ein freundlicher Empfang und staunende Gesichter sind einem gewiss.