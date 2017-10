Von Angela Dähling

Schwaz – Hinein ins Krankenhaus zum OP-Termin und dann heißt es: hinlegen, nüchtern bleiben, Ruhe bewahren und warten. Für manche Patienten endet dieses tagelange Warten mit der Entlassung aus dem Spital, allerdings ohne auf dem OP-Tisch gelegen zu haben. „Mir ging es zwei Mal so“, erzählt ein 30-jähriger Mann aus Achenkirch (Name der Redaktion bekannt).

Beim ersten vereinbarten OP-Termin Anfang Oktober sei ihm beim Eintreffen im Schwazer Krankenhaus gleich gesagt worden, die Operation müsse verschoben werden. Er könne sich stationär aufnehmen lassen und werde dann im Laufe der Woche operiert. Der Unternehmer entschied sich dagegen und für einen neuen OP-Termin. Der wäre vorigen Montag gewesen. „Montag wurde ich aufgenommen, dann kam ein Notfall dazwischen. So erging es mir auch am Dienstag. Der Arzt sagte, er habe eine 24-Stunden-Schicht hinter sich und würde mich dann Mittwoch um 14 Uhr operieren. Mittwoch um 16 Uhr teilte man mir mit, ich könne heimgehen, es gebe wieder einen Notfall“, schildert der Achenkirchner. „Ständig warten, ständig nüchtern bleiben, man fehlt in der Firma und muss auch noch Selbstbehalt für die unnötigen Tage im Krankenhaus zahlen“, ärgert er sich. Etlichen anderen Patienten auf der Station sei es ähnlich ergangen. „Das darf doch nicht sein, dass die Personalsituation bei den Ärzten derart angespannt ist“, kritisiert er.

Die Tiroler Tageszeitung konfrontierte Margit Holzhammer, Geschäftsführerin des Schwazer Bezirkskrankenhauses, mit den Schilderungen und Vorwürfen. „Wir haben so viele Ärzte wie nie. Über 20 zusätzliche wurden in den letzten drei Jahren eingestellt – alle Abteilungen profitierten davon“, ist ihre erste verwunderte Reaktion. Ein Personalmangel liege nicht vor. An Feiertagen finden allerdings keine Plan-Operationen statt.

Holzhammer hat vollstes Verständnis für die Verärgerung des Achenkirchners. „So was ist immer sehr unangenehm für Patienten“, sagt sie. Das Pech des Mannes war sozusagen die für ihn zuständige Station – die allgemeine Chirurgie und Unfallchirurgie. „Letzten Mittwoch, wo sein OP-Termin hätte sein sollen, wurde ein Notfallpatient mit Darmbruch eingeliefert. Und so eine OP dauert länger“, erklärt sie. Gerade in der Chirurgie seien Notfälle oft mit langen Operationen verbunden und es gebe derzeit nur einen von fünf OP-Tischen in dieser Abteilung, der 24 Stunden lang bereitsteht.

„Von den restlichen vier ist einer für die Tagesklinik. Die anderen drei sind täglich bis 15.30 Uhr in Gebrauch“, informiert sie. Im Winter sei indes wegen der Wintersportunfälle einer dieser drei länger – nämlich bis 20 Uhr – besetzt. „Wir überlegen, ob wir das ganzjährig so handhaben sollten. Aber ab Mai gibt es viele Tage, wo das nicht nötig wäre“, verweist sie auf die schwere Planbarkeit in der Chirurgie.

Der Unternehmer wurde übrigens inzwischen operiert. Dass es keinen Ärztemangel am Krankenhaus gibt, glaubt er nicht. „Das haben mir die Ärzte selbst gesagt“, behauptet er. Und dass an drei Tagen hintereinander Notfälle dafür sorgen, dass geplante OPs immer wieder verschoben werden, zeige Handlungsbedarf auf, meint er.