Von Hubert Daum

Mieming, Längenfeld – „Trauern ist nicht das Problem, es ist die Lösung“, dieses Zitat von Chris Paul, einer deutschen Trauerbegleiterin und Buchautorin, spiegelt die Philosophie der Hospizbewegung, nämlich Trauer zuzulassen, wider. Nicht nur am Allerheiligengrab, sondern in dafür vorbereiteten Räumlichkeiten.

Die freiwilligen Mitarbeiter der Hospizgruppe Mittleres Oberinntal/Mieminger Plateau eröffnen ihre TrauerRäume im Mesnerhaus in Untermieming heute um 19 Uhr. Vom Allerheiligentag bis zum 4. November haben Trauernde zwischen 10 und 18 Uhr Gelegenheit, ihre Trauer und ihren Schmerz symbolisch dort abzugeben. „Wir haben uns für dieses Jahr einige Schwerpunkte ausgedacht“, schildert Hospizmitarbeiterin Martha Stocker die heurigen Themen, „beispielsweise einen Zaun für die Übergabe von Emotionen in schriftlicher Form, Sternenkinder, ein Lebensmuster oder symbolisch eine Tonsonne für das Licht der Hoffnung“.

„Unterdrückte Trauergefühle bleiben in uns und können uns krank machen“, ist Susanne Riml von der Hospizgruppe Ötztal überzeugt. Aus diesem Grund wurden im Gedächtnisspeicher des Heimatmuseums Längenfeld zum wiederholten Male Trauerräume eingerichtet, die am 1. und 2. November zwischen 10 und 17 Uhr jedem offen stehen. Riml: „Wir haben den gesamten unteren Stock für die Trauernden hergerichtet. Angefangen mit einer Klagemauer am Hausgang, bieten wir mehrere symbolische Rituale, Emotionen aktiv zu verarbeiten.“ Trauer könne sich wandeln und zu neuer Kraft und Lebensfreude werden. An beiden Orten gibt es auch die Gelegenheit, mit Hospizmitarbeitern zu sprechen.

Die Hospizgruppe Imst bietet heuer zu Allerheiligen keinen Trauerraum an, den gebe es zu Ostern wieder.