St. Johann i. T. – Mit einer Kooperation zwischen den Krankenhäusern Kufstein und St. Johann wird seit 2. Oktober für die palliative Betreuung gesorgt. Dabei beraten und betreuen Teams aus Ärzten und geschultem Pflegepersonal sowie Ehrenamtliche sterbende Menschen in den jeweiligen Krankenhäusern, zu Hause oder in den Pflegeheimen. „Das Feedback ist sehr positiv“, resümierte Ines Paratscher, Koordinatorin in St. Johann, bei einer gestrigen Pressekonferenz.

Im vergangenen Monat wurden 27 Patienten in den Bezirken Kufstein und Kitzbühel palliativ versorgt, acht von ihnen seien bereits verstorben. „Ziel ist, die Lebensqualität der Menschen zu erhalten“, erklärte Werner Salzburger, Obmann der Tiroler Gebietskrankenkasse (TGKK). Die Kosten für die Versorgung in Kufstein betragen 245.000 Euro im Jahr, im Bezirk Kitzbühel sind es jährlich 163.000 Euro.

Im Jahr 2011 wurde mit dem tirolweiten Ausbau der palliativen Betreuung begonnen. Derzeit fehlen noch die Bezirke Schwaz und Landeck für ein flächendeckendes Angebot. Laut LR Bernhard Tilg soll diese Lücke 2018 geschlossen werden. Ebenso sollen die vier Palliativbetten im Krankenhaus Kufstein um weitere vier aufgestockt werden. Die Notwendigkeit dafür untermauert Tilg mit Zahlen aus dem Jahr 2015. Damals starben ca. 6000 Personen in Tirol, 46 % in Spitälern, 23 % zu Hause, 21 % in Alten- und Pflegeheimen, der Rest im Ausland bzw. bei Unfällen. Im Krankenhaus St. Johann gibt es bis dato noch keine Palliativbetten. (miho)