Von Denise Daum

Innsbruck – Im Winter wird der Fernkreuzweg in Igls von Spaziergängern gerade so gestürmt. Keine Autos, voll in der Sonne, nur geringe Steigung – die perfekte Runde für einen Ausflug mit Kind und Kegel. Nur der Weg hat schon bessere Tage erlebt. Schlaglöcher, Rinnsale, tiefe Risse im Asphalt. „Das hätte es früher nicht gegeben“, sagt Max Gruber. Der Igler war jahrzehntelang beim Innsbrucker Tourismusverband beschäftigt. „Damals hat sich noch der TVB um den Weg gekümmert“, sagt Gruber. Für ihn ist es eine Schande, dass die Stadt Innsbruck einen viel begangenen Spazierweg so verkommen lässt.

Zuständig in der Stadt ist das Forstamt und damit Stadtrat Franz X. Gruber. Er erklärt, dass es sich beim Fernkreuzweg um einen landwirtschaftlichen Güterweg handelt, der gerne von Erholungssuchenden benutzt wird und unter anderem auch deswegen asphaltiert worden sei. „Der Aufbruch des Asphaltes rührt immer von der gleichen Grundproblematik her: Der Weg ist öffentliches Gut mit einer Breite von 2,5 bis 2,8 Metern. Das hat früher für die landwirtschaftliche Nutzung genügt. Heute sind die Maschinen aber ausladender und schwerer“, erklärt Gruber. Wegbreite und Unterbau seien daher nicht mehr tauglich, die Wege brechen auf.

Um die Ursache des Problems zu beheben und nicht lediglich das Problem, arbeitet das Forstamt daran, landwirtschaftliche Wege mit hohem öffentlichen Erholungswert zu verbreitern und den Unterbau zu stabilisieren. So geschehen beispielsweise am Flöckingerweg entlang des Flughafens – ein Pilotprojekt.

„Das Umsetzen einer langfristigen Sanierung funktioniert nur, wenn die benachbarten bäuerlichen Grundeigentümer auch bereit sind, einer Wegverbreiterung zuzustimmen“, schickt Gruber voraus. Er möchte mit den Betroffenen in Igls demnächst das Gespräch suchen.