Von Peter Nindler

Innsbruck – Die Bischofsweihe am 2. Dezember in der Innsbrucker Olympiahalle soll vor allem eines sein: eine Begegnung und ein Fest der Freude. Das wünscht sich der neue Oberhirte Hermann Glettler (52), aber auch die Diözese Innsbruck. „Der designierte Bischof zeichnet sich durch eine große Nähe zu den Menschen aus. Auch aus diesem Grund wurde die Olympiahalle als Ort für die Weihe ausgewählt“, sagt Diözesanadministrator Jakob Bürgler. Er lädt deshalb alle Frauen und Männer, Kinder und Jugendliche sehr herzlich zum Mitfeiern ein. „Wir wollen ein Fest der Freude, der Begegnung und des Glaubens feiern.“

Begegnungen, oft spontane und überraschende Besuche, hat der gebürtige Steirer Hermann Glettler schon einige hinter sich. Denn er lebt bereits seit Wochen in Tirol und versucht seine Diözese zu erfahren. Ein Gästezimmer im bischöflichen Ordinariat ist derzeit Glettlers Zuhause. Für Jakob Bürgler lassen „schon die ersten Begegnungen eine dynamische und spannende Zeit erwarten“.

Das sieht der Innsbrucker Theologe Roman Siebenrock genauso. „Ich bin positiv gestimmt.“ Glettler gehe sehr offen und frei auf die Menschen zu. „Diesen Eindruck habe ich nach zwei Begegnungen mit ihm gewonnen.“ Siebenrock hebt nicht nur das gewinnende Wesen Glettlers hervor, womit er gute Beziehungen stiften könne. „Aus seiner künstlerischen Vergangenheit heraus hat der neue Bischof bisweilen einen schrägen Blick auf das Geschehen. Das tut der Kirche sicher gut.“

Aber wie wird die Kirche in Tirol auf die Dynamik des neuen Bischofs reagieren? Zwar wurde vor mehr als 20 Jahren von Innsbruck aus das Kirchenvolksbegehren angestoßen, zugleich ist die Kirche stark mit Traditionen verbunden. Siebenrock sieht hier allerdings keine großen Konfliktzonen, vielmehr ist er überzeugt, „dass Glettler Tradition und Gegenwart gut verbinden und die Kirche im Land ein Stück weit gegenwartsfähiger machen wird“. Kontroversen würden gleichermaßen in der Tiroler Kirche geführt werden. Wie überall. „Weil sich die Kirche ingesamt im Aufbruch befindet und sie sich nicht von den gesellschaftlichen Realitäten abkoppeln kann.“ Traditionalisten und „Pro Pope Francis“-(Für Papst Franziskus)-Unterstützer, die den Papst gegen innerkirchliche Kritiker verteidigen, gebe es auch in Tirol, betont Siebenrock. „Diese Pluralität in der Kirche ist gleichzeitig Gegenwart.“

Der aus Baden-Württemberg stammende Theologe hat in Tirol ein klares Bild von den pfarrlichen Strukturen gewonnen. „In Tirol sind viele Pfarrer ihr eigener Bischof.“ Sie würden sich nicht herumkommandieren lassen und vielfach ihren eigenständigen Weg gehen. „Das ist auch gut so, aber macht es für einen Bischof nicht so einfach.“ Trotzdem: Man lebe ja nicht mehr in der Monarchie, wo einfach von oben herab bestimmt worden sei. „Bischof Glettler wird hier sicher ein Bindeglied sein.“

Das Interesse an der Bischofsweihe in Innsbruck ist ob der spannenden Persönlichkeit des neuen Bischofs entsprechend groß. Bis zu 4000 Besucher werden am 2. Dezember in der Olympiaworld erwartet. „Als einzige Möglichkeit, die Bischofsweihe als ein Fest für alle zu gestalten, bietet sich in Innsbruck die Olympiahalle an. Diese steht in der Öffentlichkeit für einen Ort der Vielfalt und Begegnung“, freut sich Jakob Bürgler auf einen ganz besonderen Tag für die Diözese. Die Weihe wird vom Salzburger Erzbischof Franz Lackner gespendet, Glettlers Vorgänger in Innsbruck und Bischof von Linz, Manfred Scheuer, sowie der Grazer Oberhirte Wilhelm Krautwaschl werden ihm zur Seite stehen. Der Gottes- dienst beginnt um 12 Uhr.

Der Dom zu St. Jakob, die Innsbrucker Bischofskirche, ist dann am Abend Ort der Andacht. Bischof Glettler wird dort eine Vesper feiern.