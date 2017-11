Längenfeld – 100 Jahre sind in der Geschichte der Menschheit ein Wimpernschlag. Während man sich heute selbstverständlich um ein paar Euro im Geschäft Kleider kauft, war die Herstellung der Stoffe im 19. Jahrhundert noch ein aufwändiger Prozess. Das gemeine Volk musste sich mit Loden oder Leinen zufriedengeben. Das „blaue“ Ötztal war damals Zentrum der Flachsproduktion und -verarbeitung zur Herstellung des Leinenstoffes. 26 Geschichtestudenten der Universität Innsbruck begaben sich im Rahmen des Masterseminares „Unsere Kleider“ auf die Spuren der Leinenproduktion.

Das Ötztaler Heimat- und Freilichtmuseum im Längenfelder Weiler Lehn ist für diese Thematik prädestiniert: „Wir können lückenlos die Verarbeitungsschritte des Stoffes vom Flachsanbau bis zum fertigen Leinen hier veranschaulichen“, erklärt Hans Haid, Obmann des Museumsvereines. Und dieser Weg war für die Masters in spe beeindruckend. „Die meisten Studenten tauchen zum ersten Mal wirklich in die Welt des 19. Jahrhunderts ein“, war Professorin Elisabeth Dietrich-Daum von der Fasziniertheit ihrer Schützlinge angetan. Am überraschendsten für sie sei, dass diese karge Lebensweise der Menschen erst seit relativ kurzer Zeit der Vergangenheit angehört. So wohnte beispielsweise eine Frau bis in die 1980er-Jahre in einem der rund 500 Jahre alten Häuser des alten Lehner Dorfkernes, ohne Kamin und natürlich ohne Strom.

Mit dieser letzten Führung beschließ das Heimatmuseum eine ereignisreiche Saison. Haid: „Die Besucherfrequenz war super. Gerade die Jahresausstellung über den Mistapostel Adolf Trientl zog auch internationales Publikum bis Berlin an und war die bestbesuchte Ausstellung bisher.“

In Richtung Finissage geht auch das mehrjährige Instandhaltungsprojekt „Erhaltung archaischer Holzbauten“, das Investitionen in neun Gebäuden von 190.000 Euro ermöglichte. „Neue Holzdächer mit heimischer Lärche, statische Bestandssicherungen, Mauerwerk, Seitenwände, Wasserzuleitungen, Zäune und Lagerräume. Fast alles ist nun saniert, in diesem Monat wird der Endbericht verfasst“, weiß Obmann Haid.

Alles eitel Wonne ist allerdings nicht: Seit einem Jahr steht man ohne angestellte Geschäftsführung da. Die „neue Lösung“, nämlich eine Leitung für Gedächtnisspeicher, Museum und Turmmuseum Oetz zu installieren, sollte bis diesen Herbst erledigt sein. Trotz des Okays seitens des Landes zieht sich dieses Vorhaben wie ein Kaugummi. Hansjörg Falkner, Planungsverbands­obmann: „Ein möglicher Kandidat ist abgesprungen, dann waren die Wahlen. Es wird wohl Frühjahr werden.“ (huda)