Pfunds – Die Freude über den vollendeten Umbau der Volksschule im 2600-Seelen-Dorf Pfunds ist groß. Das denkmalgeschützte Haus mit dem kleinen Erker im Ortsteil Stuben hat 76 Jahre auf dem Buckel. Es war also höchste Zeit für eine Frischzellenkur.

Nach der mehrmonatigen Bauphase und etwas Stress im Unterricht fasste Bürgermeister Rupert Schuchter kürzlich bei der Segnungsfeier zusammen: „Das Projekt ist voll zur Zufriedenheit der Gemeinde gelungen. Es ist ein Meilenstein für unser Dorf.“ In den Erweiterungsbau und in die Modernisierung flossen 2,65 Mio. Euro. „Das Geld ist gut und verantwortungsvoll angelegt. Es ist die junge Generation, die motiviert werden soll, unsere Zukunft zu gestalten“, so Schuchter.

Schulleiterin Eva-Maria Klingenschmid hob hervor: „Es ist gelungen, Altes mit Neuem sinnvoll zu verbinden. Damit ist die Schule für künftige Bildungsanforderungen gerüstet.“ Pflichtschulinspektor Bernhard Frischmann bewies Fitness und sprang auf die Bühne: „Einfach genial und phänomenal, was in Pfunds passiert ist. Kinder lernen, Freude am Lernen zu haben. Das ist Bildung.“

Planer war Architekt Gerhard Witting. Er hat die neuen Einrichtungen wie Schulküche, Werk- und Gruppenräume, Bibliothek sowie Musikzimmer unter ein gemeinsames Dach gebracht.

Heuer zählt die Schule 90 Kinder, sechs Klassen und 13 Lehrer. Die Pfundser Bildungsgeschichte reicht bis ins Mittelalter zurück, wie GR Walter Immler anhand von Recherchen des Heimatforschers Robert Klien vortrug. „1947/48 besuchten 190 Kinder die Volksschule, 40 bis 62 Kinder waren in einer Klasse“, schilderte Immler. (hwe)