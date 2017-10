Innsbruck – „Süßes oder Saures“: Was in Amerika längst Tradition hat, kommt auch in unseren Breiten immer mehr an. So werden auch diesen Dienstag viele Kinder und Jugendliche von Haus zu Haus ziehen und in ihren Halloween-Kostümen um Süßigkeiten oder Geld bitten. Wer nichts gibt, wird in der Regel mit einem Streich abgestraft. Doch das Bundeskriminalamt warnt: nicht alles, was ein „harmloser Streich“ sein soll, ist auch erlaubt.

Zu den Straftaten zählen unter anderem das Verunstalten oder Beschmieren von Häusern oder Autos, das Beschädigen von Briefkästen, das Zerstören von Mülltonnen aber auch die Bedrohung von Menschen oder Diebstähle. „All das wird ausnahmslos zur Anzeige gebracht“, so die Polizei in einer Aussendung. Am Abend soll es im ganzen Bundesgebiet verstärkte Streifen geben, die bei möglichen Straftaten schnell einschreiten können.

Eltern in der Pflicht

Weil der Brauch vor allem von Kindern und Jugendlichen – die unter 14 Jahren strafunmündig sind – zelebriert wird, stehen die Erziehungsberechtigten in der Pflicht. Die Exekutive rät den Eltern, mit ihren Sprösslingen unbedingt aufklärende Gespräche zu führen. Schäden können nämlich auch auf zivilrechtlichem Weg eingeklagt werden. Außerdem würde ein Bericht an die zuständige Jugendwohlfahrt erfolgen.

Sinnvoll sei es außerdem, mit den kleinen Halloween-Jägern die Tour abzusprechen oder sie zu begleiten. Dabei sei auch auf die Sicherheit im Straßenverkehr zu achten. Außerdem sollten Eltern sich genau erkundigen, wie lange ihre Kinder alleine draußen bleiben dürfen.

Vermummungsverbot greift nicht

Auch ältere Halloween-Anhänger werden heute Abend auf ihre Kosten kommen – in vielen Lokalen und Privatwohnungen finden Partys und Veranstaltungen statt. Wer sich Sorgen wegen des Vermummungsverbotes macht, kann aufatmen: Verkleidungen und Maskierungen im Rahmen von Halloween sind nicht verboten, da dies bei uns mittlerweile unter Traditionspflege beziehungsweise Brauchtumsveranstaltung fällt, erklärt das Bundeskriminalamt. (TT.com)