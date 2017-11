Innsbruck – Rund um Allerheiligen und Allerseelen wird der Verstorbenen gedacht. Doch Trauer kann nicht nur mit dem Tod eines geliebten Menschen zu tun, sondern auch andere Gründe haben. „Jeder trägt eine Last in sich, sei es eine Trennung, eine schwierige Lebensphase oder ein anderes Problem“, formuliert es Maria Streli-Wolf von der Tiroler Hospiz-Gemeinschaft.

Sie hat die Idee des TrauerRaumes nach Tirol gebracht, der die Möglichkeit bietet, diese Last vielleicht ein wenig „leichter“ zu machen. In zahlreichen Gemeinden werden daher heuer bereits zum vierten Mal diese Rückzugsorte angeboten – in Innsbruck etwa in der Krypta der Jesuitenkirche, in Längenfeld im Heimatmuseum und in Mieming im Mesnerhaus in Untermieming.

Dort kann man zur Ruhe kommen, „einmal nur für sich alleine und für die Last, die einen bedrückt, Zeit haben“, sagt Streli-Wolf. Wer will, kann sein Anliegen niederschreiben und in eine symbolische Klagemauer stecken. „Und es stehen Mitarbeiter der Hospiz-Gemeinschaft bereit, falls jemand reden will“ so Streli-Wolf.

Bedarf für diese Art der „Erleichterung“ besteht jedenfalls: „Das Angebot wird genützt und gebraucht“, weiß Streli-Wolf. Oder wie es Herbert in ein Gästebuch in einem der TrauerRäume geschrieben hat: Dieser Ort ist ein Ort der Trauer, der Tränen, aber gerade deswegen ein Ort der Hoffnung und Zuversicht. (i. r.)

Infos über die Trauer­Räume in Tirol: www.hospiz-tirol.at/tagebuch/2017/10/trauern-ist-nicht-das-problem-es-ist-die-loesung/