Innsbruck – Der mit 14.000 Euro dotierte Landespreis für Wissenschaft geht heuer an Thomas Bechtold. Der Preisträger leitet das Institut für Textilchemie und Textilphysik. Die im Jahr 1982 gegründete Außenstelle der Universität Innsbruck befindet sich in Dornbirn. Das Institut zählt zu den international erfolgreichen „Think-Tanks“ für textile Forschung und Entwicklung. Am Dienstag überreichte Wissenschaftslandesrat Bernhard Tilg den Preis: „Wissenschaft und Forschung sind Schlüssel zum wirtschaftlichen Erfolg, das belegt das herausragende Lebenswerk des Chemikers Thomas Bechtold. Durch die enge Verknüpfung der Außenstelle mit der heimischen Textilindustrie hat Universitätsprofessor Bechtold nationale wie auch internationale Leitbetriebe bei der Erforschung und Umsetzung von neuen innovativen Produkten, Verfahren und Dienstleistungen wirksamst unterstützt. Das betrifft die Bereiche der Fasermodifikation, textilen Färbungsprozesse, technischen Textilien, Funktionsbekleidung ebenso wie die Nachhaltigkeit und das Recycling dieser Materialien. Ich gratuliere einem beliebten Universitätslehrer und genialen Forscher, der mehrere Patente hält und auch interdisziplinär zu Höchstleistungen fähig ist“, so Tilg.

Den mit 4.000 Euro dotierten Förderpreis für Wissenschaft, der ebenfalls heute verliehen wurde, erhielt Dr. Noemí Aguiló-Aguayo. Die Textilchemikerin ist Mitarbeiterin von Univ.-Prof. Dr. Thomas Bechtold am Institut in Dornbirn. (TT.com)