Von Michael Domanig

Telfs – Nach zweijähriger Pause geht in Telfs am heutigen Freitag wieder eine außergewöhnliche Benefizaktion in Form einer großen „Mützenparade“ in Szene: Unter dem Motto „Mützen, die beschützen“ hat die Telfer Unternehmerin Irene Pfister sage und schreibe 120 schmucke Kopfwärmer in unterschiedlichsten Mustern geschaffen – jedes Stück von ihr selbst entworfen und handgestrickt. Obwohl es sich um Unikate handelt, haben die Mützen doch etwas gemeinsam: Ihr Verkauf dient einer guten Sache.

Die Idee sei 2010 geboren worden, erzählt Pfister. „Ich habe für meinen jüngsten Sohn eine Kappe gestrickt, die mir aber nicht gelungen ist. Also habe ich versucht, ob es besser geht, schöne Wolle gekauft und ein paar Kappen fertig gestellt.“ Sie beschloss, die Mützen für einen sozialen Zweck zu verkaufen – zunächst zugunsten des Sozialvereins „Telfer helfen Telfern“, nun schon zum dritten Mal für das Telfer Flüchtlingsheim, wo die fünffache Mutter in ihrer Freizeit ehrenamtlich Deutsch unterrichtet. Dabei sehe sie es auch als ihre Aufgabe, „diese Menschen ein Stück ihres Lebensweges in Telfs zu begleiten, ihnen zu helfen, Fuß zu fassen und selbstständig zu werden, also ein ‚Zuhause‘ zu finden“, meint Pfister. Aus dieser Überzeugung habe sich das Thema für das heurige Mützenprojekt ergeben: „Von A wie Ankommen bis Z wie Zuhause“ lautet die Devise, die auch stricktechnisch umgesetzt wurde. „Auf jeder Mütze ist ein Buchstabe des Alphabets zu finden.“

Inzwischen legt Pfister bei der Handarbeit ein beeindruckendes Tempo vor – rund zwei Stunden braucht sie für eine Mütze. Muster zu stricken – zu guter Musik oder vor dem Fernseher – sei für sie entspannend „wie eine Meditation“, lacht die Telferin.

Bei der „Mützenparade“, die am heutigen Freitag um 19 Uhr in den Geschäftsräumen von Küche + Licht Stockmeyer (Unterangerweg 1) stattfindet, werden erstmals auch Umhängetaschen und Rucksäcke aus recycelten Planen verkauft, genäht von zwei jungen Männern aus der Elfenbeinküste und Afghanistan.

Der Verkaufserlös (Mützen und Taschen kosten pro Stück 40 Euro) geht in Form von Einkaufsgutscheinen direkt und vollständig an die Bewohner des Flüchtlingsheims. Die letzte Aktion im Jahr 2015 brachte rund 6000 Euro ein.