Lima — Die Misswahl-Teilnehmerinnen in Peru nutzten vergangenen Sonntag ihren TV-Auftritt, um auf die hohe Zahl an Gewaltdelikten gegen Frauen aufmerksam zu machen. Als die 23 Frauen einzeln ans Mikrofon treten sollten, um ihre Maße zu verkünden, überraschten sie das Publikum.

Jede Kandidatin nannte ihren Namen und anschließend eine Statistik aus der Region, die sie vertritt: „Mein Name ist Camila Canicoba und ich repräsentiere das Department Lima. Meine Maße sind: 2202 Frauenmorde in den letzten neun Jahren in meinem Land." sagte die erste Kandidatin.

Es folgten Statements, wie „Mein Name ist Melody Calderon und ich präsentiere La Libertad. Meine Maße sind: 81 Prozent aller Angriffe auf Mädchen, die jünger als fünf Jahre sind, kommen von Menschen, die ihrer Familie nahe stehen." Vom Publikum kam viel Beifall.

Idee der Organisatorin

Während die Frauen sprachen, wurden im Hintergrund Zeitungsausschnitte von Berichten über Gewalt gegen Frauen gezeigt. Zum Abschluss der Show erklärten die Kandidatinnen, welches Gesetz sie ändern würden, um Gewalt gegen Frauen in Peru effektiver zu bekämpfen.

Die Idee, über die Missstände zu reden, stammt von der Organisatorin des Wettbewerbs, Jessica Newton. „Ich sehe die Misswahl als eine Plattform, um Frauen stärker zu machen. Ich hoffe, dass der Event ihnen weiterhilft. Ich bin gegen jede Art von Gewalt oder Missbrauch", sagte die ehemalige Miss Peru dem lokalen Nachrichtenportal Peru21.

"Meine Maße sind..."

Nicht nur das Publikum im Saal zeigte sich begeistert von der Aktion, sondern auch Menschen auf der ganzen Welt. Das wurde in den sozialen Medien deutlich, wo der Hashtag #MisMedidasSon (zu Deutsch „Meine Maße sind") sich rasch verbreitete und viele Reaktionen hervorrief.

Was für eine klasse Aktion der Miss Peru Kandidatinnen! #MisMedidasSon

— Antje Schrupp (@antjeschrupp) 1. November 2017

Die Kandidatinnen zur Miss Peru-Wahl sind Heldinnen #MisMedidasSon https://t.co/0CLUSmSPzv

— Helge Fahrnberger (@Helge) 1. November 2017

Bereits im vergangenen Jahr protestierten Tausende Frauen in Peru gegen Gewalt. Alleine in Lima waren es 50.000 Menschen, die auf die Straße gingen. Die Proteste standen unter dem Motto #Niunamenos („nicht eine weniger"/"keine Einzige weniger"). (kla)



#MissPeru contestants turned segment about body measurements into a statement on violence against women https://t.co/tYzlK0wl5a pic.twitter.com/2PsW9CsGLq

— Guardian Australia (@GuardianAus) 1. November 2017