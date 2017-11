Rom – Papst Franziskus ist zu Allerseelen zum US-amerikanischen Soldatenfriedhof von Nettuno südlich von Rom gefahren, um für die Gefallenen aller Kriege eine Messe zu feiern. Vor Beginn der Messe betete der Papst vor einigen der 7.800 Gräber des Militärfriedhofes, darunter jenem eines italo-amerikanischen, eines jüdischen und eines unbekannten Verstorbenen.

Auf dem Rückweg machte der Papst bei den Ardeatinischen Höhlen im Süden Roms halt, wo er den Opfern eines NS-Massakers im Jahr 1944 gedenken wollte. Soldaten der Wehrmacht hatten bei dem Kriegsverbrechen im Jahr 1944 insgesamt 335 Zivilisten getötet, darunter 75 Juden. Wegen des Massakers verurteilte ein italienisches Gericht den ehemaligen SS-Mann Erich Priebke und den ehemaligen SS-Kommandeur Karl Hass 1998 zu lebenslanger Haft.

In den vergangenen Jahren hatte Franziskus jeweils zu Allerheiligen, also am 1. November, einen Gottesdienst auf einem Friedhof gefeiert. Im Jahr seines Amtsantritts 2013 und den beiden Folgejahren tat er dies auf dem römischen Zentralfriedhof Campo Verano. (APA)