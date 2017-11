Von Theresa Mair

Innsbruck — Was im Raum besprochen wird, bleibt im Raum. Die Themen sind keine einfachen. Es geht um Schuld und Schuldgefühle, den Umgang der Arbeitswelt mit psychischer Erkrankung, Beziehungen, Armut und Suizid. Es sprechen miteinander auf Augenhöhe: Betroffene von psychischen Erkrankungen, Angehörige und Professionelle, die in der Psychiatrie tätig sind, wie Ärzte und Sozialarbeiter. Man kann zuhören, ohne sich zu outen, oder sich einbringen.

„Da ist zum Beispiel eine Mutter, die mit Sorge beobachtet, wie sich ihr Sohn zurückzieht, sich total verändert, aber eine Behandlung ablehnt", schildert Liane Halper-Zenz von der sozialtherapeutischen Arbeitsgemeinschaft „start pro mente" eine Situation, wie sie sich im Psychoseseminar öfters abspielt. Ein Betroffener erzählt, wie es ihm ergangen ist und was ihm hilft. „Die Teilnehmer profitieren von den drei Perspektiven und empfinden es als sehr wohltuend, in einem geschützten Raum offen sprechen zu können", sagt Halper-Zenz.

Seit sechs Jahren steht dieser Trialog allen Menschen diagnoseübergreifend — von Burn-out bis zur Persönlichkeitsstörung — zum Austausch offen. Jeden ersten Mittwoch im Monat finden die Treffen im Dachverband der Selbsthilfe Tirol in Innsbruck (Innrain 43) sowie in Telfs und Wörgl statt. In Zams soll ebenfalls in Kürze ein Psychose-Seminar eingerichtet werden.

Einen Eindruck davon liefert der Film „Raum 4070", der am 8. 11. um 18 Uhr im Rahmen der 6. Filmreihe „AusnahmeZustand" (7. bis 9. 11. jeweils um 18 Uhr) zu psychischen Erkrankungen im Innsbrucker Leokino (Anichstr. 36) gezeigt wird. Regisseurin Jana Kalms hat drei Jahre lang das Psychose-Seminar in Potsdam begleitet.

Heuer stehen die „AusnahmeZustand"-Filme unter dem Motto „AusWege" und widmen sich neuen Zugängen und Entwicklungen in psychiatrischen Konzepten. Die Filme zeigen u. a., wie Mitsprache und Mitbestimmung in der Psychiatrie Einzug halten und Menschen trotz ihrer Erkrankung ein „sinnerfülltes Leben führen" können.