Landeck, Reutte – Bereits zum achten Mal ging heuer der „Österreichische Jugendblasorchester-Wettbewerb“ im Linzer Brucknerhaus über die Bühne – besonders erfolgreich endete er für das Jugendblasorchester der Landesmusikschule Landeck mit dem Namen Landeck Wind. Es trat gegen 19 andere Jugendblasorchester aus Österreich, Südtirol und Liechtenstein an, welche sich über einen Landeswettbewerb zum Bundeswettbewerb qualifiziert hatten. Bewertet wurden die Teilnehmer von einem renommierten Jury-Team, welches sich aus Wolfgang Jud (Juryvorsitz), Philip Sparke, Isabelle Ruf-Weber und Gerald Oswald zusammensetzte.

Unter der Leitung von Stefan Köhle erreichte das Orchester in der Altersgruppe DJ 90,8 Punkte und damit den hervorragenden 2. Platz. 87,5 Punkte erzielte das Schülerblasorchester der Landesmusikschule Reutte-Außerfern in der Altersgruppe DC. Es platzierte sich damit an dritter Stelle. Gesamtsieger wurde das Schülerblasorchester Retz aus Niederösterreich. Es erspielte sich hervorragende 94,9 Punkte. (TT, mr)