Von Harald Angerer

Westendorf – Genug zu essen – in einer Überflussgesellschaft kein Thema. Aber das täuscht. Auch in Tirol und im Bezirk Kitzbühel gibt es viele Menschen, die nicht so einfach im Lebensmittelgeschäft so viel kaufen können, wie sie zum Leben brauchen. Seit fünf Jahren versorgt nun die Lebensmitteltafel im Brixental die bedürftigen Menschen in der Region. Jeden Samstag öffnen sich die Türen und Berechtigte können sich mit Lebensmitteln eindecken.

Die Tafel in Westendorf bei der Rotkreuz-Ortsstelle Brixental ist eine von fünf Tafeln im Bezirk Kitzbühel. Derzeit gibt es 74 Berechtigte, die sich dort jeden Samstag Lebensmittel holen dürfen. „Im Schnitt kommen 35 Personen pro Woche zu uns, damit versorgen wir mit den dazugehörigen Familien an die 90 Personen pro Samstag“, schildert Barbara Hofer, sie leitet die Tafel in Westendorf. Für die Berechtigung gibt es klare Vorgaben, so zum Beispiel ein Monatseinkommen von maximal 1163 Euro für Einzelpersone­n oder 1512 Euro für eine Alleinerzieherin mit einem Kind.

Von 17.30 bis 18.30 Uhr können die Menschen die Lebensmittel abholen. Doch da ist die Arbeit für Hofer und ihre Helfer schon fast getan. Und Helfer kann man bei der Tafel im Brixental noch gut gebrauchen. „Vor allem Fahrer und Beifahrer suchen wir noch. Sie holen die Lebensmittel bei den Geschäften ab. Hier könnten wir noch Verstärkung brauchen. Interessierte können sich bei der Ortsstelle melden“, sagt Hofer. Derzeit sind es etwa 20 Personen, die sich wöchentlich die Dienste aufteilen. Los geht es jeden Samstag um 13.30 Uhr. Die Produkte werden von verschiedenen Lebensmittelhändlern, Bäckern und Drogerien in Wes­tendorf, Hopfgarten, Brixen und Kirchberg zur Verfügung gestellt. Nicht weniger als 18 Stationen gilt es abzufahren. Nicht überall geht das gleich schnell, so gibt es Geschäft­e, bei denen alles abholbereit vorbereitet ist, aber auch andere, wo die Produkte erst sortiert werden müssen.

Rund drei Stunden bleiben dem Lieferteam Zeit, um die Produkte an der Tafel abzuliefern, dort wartet bereits ein Team und sortiert die Waren. „Wir kontrollieren auch, ob es Beschädigungen an der Verpackung gibt. Die Waren sind zwar abgelaufen, aber sollen natürlich in Ordnung sein“, schildert Hofer.

Ab 17 Uhr finden sich dann schon die ersten Kunden vor der Türe ein. Doch vor 17.30 Uhr gibt es keinen Einlass. Bei der Ausgabe gibt es eine strenge Reihenfolge, diese wird vorher ausgelost, „damit es fair ist und nicht immer die Gleichen die Ersten oder die Letzten sind“, sagt Hofer. Auch werden die Menschen im Laden begleitet, um auch hier zu vermeiden, dass den Letzten nichts übrig bleibt.