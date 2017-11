Ellmau – Drei der fünf Kernthemen des Projektes „Lebensqualität am Wilden Kaiser“ des TVB Wilder Kaiser wurden kürzlich in Arbeitskreisen detaillierter erörtert. In dieser Runde sollten erste konkrete Maßnahmen und Strukturen entwickelt werden und zwar in den Bereichen „Nachhaltiger Qualitätstourismus durch Stärkung regionaler Kooperationen“, „Sensibilisierung für die intakte Umwelt und unsere Ressourcen“ sowie „Die Identität der Region gemeinsam im dauerhaften Dialog gestalten“.

In drei Arbeitskreisen, geleitet von Kristina Sommerauer und Johann Madreiter, diskutierten Bürger, Meinungsbildner sowie Vertreter von Organisationen und Vereinen angeregt zu diesen drei Kernthemen. Beim Thema nachhaltiger Tourismus durch regionale Kooperationen fokussierte sich der Arbeitskreis darauf, landwirtschaftliche und handwerkliche Produkte verstärkt in die Gastronomie und Hotellerie zu bringen. Mit dabei waren auch fünf Schülerinnen der Tourismusschulen St. Johann, die auch ihre Maturaarbeiten zu diesem Thema schreiben. Weitere Ideen waren eine Umweltschule Wilder Kaiser, sie soll die Sensibilisierung für umweltbewusstes Verhalten bei Einheimischen und Gästen unterstützen. Auch das Naturschutzgebiet Kaisergebirge soll stärker beachtet werden.

Die Abendsession zum Thema Dialog und Identität zielte darauf ab, Verständnis für den jeweils anderen zu erwirken. Bürger, Veranstalter, Touristiker, Vereinsobleute und Künstler versuchten die abstrakten Begriffe „nachhaltiger Qualitätstourismus“ und „Identität“ greifbar zu machen.

Für Ende Januar ist die nächste, öffentliche Abendveranstaltung geplant, anschließend geht es mit den Arbeitsgruppen weiter. Interessierte Bürger sind dazu eingeladen und können sich in den Infobüros bzw. unter zukunft@wilderkaiser.info melden. (TT)