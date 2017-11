Innsbruck — Mit dem Aufstellen des Christbaums läutete Innsbruck am Freitag die Weihnachtszeit ein. Eine Fichte aus Pradl wurde heuer als Aushängeschild des Altstadt-Christkindlmarktes ausgesucht. Rund fünf Tonnen schwer, 55 Jahre alt und 20 Meter hoch: So präsentiert sich das Prachtstück vor dem Goldenen Dachl.

Der Schwertransport erfolgte quer durch Innsbruck. Der Baumstamm war innerhalb weniger Minuten durchgeschnitten und wurde dann auf einen Tieflader verladen. „Die aufwendigste und schwierigste Arbeit war das Abbinden des Geästes, damit die Fichte transportfähig wurde. Dabei brauchte es das besondere Feingefühl der Forstmitarbeiter, denn die Äste mussten an den Stamm gebunden werden, ohne Schaden zu nehmen und abzubrechen", erklärte Vizebürgermeister Christoph Kaufmann.

Damit die Fichte stabil steht und gegen sämtliche Witterungseinflüsse gesichert ist, wurde sie in ein verankertes Loch vor dem Goldenen Dachl versenkt. Dazu wurde der Stamm bereits vor dem Verladen auf vierzig Zentimeter Durchmesser zugeschnitten. Der Baum wurde mittels Kran in Millimeterarbeit eingehoben und händisch verkeilt. Abschließend erfolgte in 14 Metern Höhe die Sicherung der Fichte durch Seile am Stadtturm, Goldenen Dachl und Helblinghaus. (TT.com)