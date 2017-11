Innsbruck – Die klimatischen und naturräumlichen Bedingungen in Mali sind ungünstig: Zwei Drittel des Landes sind Wüste. Nur etwa 6 % der Landesfläche werden ackerbaulich genutzt. Weitere 25 % sind Weideland. Trotzdem ist die Landwirtschaft der wichtigste Wirtschaftssektor. Über 70 % der erwerbstätigen Bevölkerung sind landwirtschaftlich tätig. Es fehlt vor allem an einem: Wasser.

Vor mehr als zehn Jahren ergriff Innsbrucks 2013 verstorbener Bischof Reinhold Stecher die Initiative. Er stellte die ersten von vielen seiner aussagekräftigen Aquarelle für eine Auktion zur Verfügung, mit deren Reinerlös Brunnen in Mali finanziert werden sollten. Die Aktion „Wasser zum Leben“ war geboren – und ist seither eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Mittlerweile kamen fast 300 Stecher-Bilder unter den Hammer und spielten in Summe mehr als eine Million Euro ein. Vom Reinerlös profitiert mittlerweile auch ein zweites Projekt, das dem unvergessenen Bischof Stecher sehr am Herzen lag: der Neubau des Vereins Arche, Gemeinschaft von Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung in Steinach.

Ab kommendem Montag, 6. November, werden in der Zentrale der Hypo Tirol Bank am Bozner Platz erneut 20 Bilder aus dem Nachlass von Bischof Reinhold Stecher ausgestellt, die dann bei der Auktion am Mittwoch, 29. November, um 18 Uhr an Ort und Stelle versteigert werden. In der Zwischenzeit sind die Bilder von Montag bis Donnerstag jeweils von 8–17 Uhr und am Freitag von 8–15 Uhr bei freiem Eintritt zu besichtigen. Der Gesamterlös kommt je zur Hälfte Brunnenbauprojekten der Caritas in Westafrika und der Arche, Gemeinschaft von Menschen mit und ohne Behinderungen, zugute.

Weitere Infos, Kaufaufträge sowie eine Übersicht aller Bilder auf www.caritas-tirol.at. Die ausgefüllten Kaufaufträge müssen bis spätestens 29. November 2017 bei der Hypo Tirol Bank abgegeben bzw. an info@auktion-innsbruck.at gerichtet werden. (TT, mz)