Innsbruck – Nicht selten endet die Begegnung mit dem besten Freund des Menschen, wenn dieser nicht angeleint ist, mit einem unliebsamen Zwischenfall. Erst vor wenigen Tagen biss, wie berichtet, ein freilaufender Hund in Zirl ein Katzenjunges tot. Eine Leinenpflicht versucht derlei Problemen vorzubeugen. Sie wird aber von vielen Haltern ignoriert.

Die letzte landesweite Statistik zu Hundebissen lässt aufhorchen. Allein im Jahr 2015 wurden in Tirol 209 Hundebisse gegen Personen angezeigt – durchschnittlich vier pro Woche. Die Dunkelziffer der nicht zur Anzeige gebrachten Zwischenfälle dürfte um einiges höher sein. Mit einberechnet wurden in dieser Statistik jedoch auch jene Bisse von angeleinten Hunden. Neben dem Beißen gehört auch das Anbellen oder Anspringen, zum Beispiel von Spaziergängern im Wald, zu den Problemfeldern.

Um dem entgegenzuwirken, gibt es mittlerweile in vielen Tiroler Gemeinden einen Leinenzwang. Jüngstes Beispiel: Der Innsbrucker Gemeinderat beschloss für die Innenstadt einen generellen Leinenzwang für Hunde. Dabei ist es so, dass jede Gemeinde für Form und Umsetzung einer Leinenpflicht selbst verantwortlich ist. Es gibt also knapp 300 unterschiedliche Verordnungen. Bei einem Verstoß gegen die Vorgaben droht ein mitunter hohes Bußgeld.

Für ein verpflichtendes Anleinen der Vierbeiner spricht sich der Hundeverhaltensberater und -trainer Armin Kreuzer aus. „Ein Leinenzwang ist sehr sinnvoll. Vor allem, wenn Menschen in der Nähe sein könnten. Hat man seinen Hund derart gut unter Kontrolle, dass er aufs Wort folgt, kann man ihm auch mehr Freiraum geben“, sagt der Telfer. Wichtig sei besonders, dass die Besitzer ihren Hund und dessen Charakter kennen. Nicht jedes Tier reagiere gleich. Das habe einerseits mit der Rasse zu tun. Jagd- oder Kampfhunde seien etwa aggressiver. „Andererseits kommt es auch ganz viel auf die Ausbildung und die Sozialisierung des Hundes an“, weiß der Telfer aus Erfahrung. „Grundsätzlich gilt: Die Besitzer müssen einfach so viel Hirn haben, verantwortungsvoll handeln und ihren Hund an die Leine nehmen. So nimmt man jenen, die spazieren gehen, den Joggern und allen anderen Mitmenschen die Angst.“ (bfk)