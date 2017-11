Frankfurt/Main – In Würdigung seines Lebenswerks ist Bergsteiger Reinhold Messner beim Sportpresseball in Frankfurt als „Legende des Sports“ ausgezeichnet worden. Der 73-Jährige hat in seiner Laufbahn als erster Mensch überhaupt 14 Achttausender ohne Sauerstoffflasche bestiegen und mehr als 3500 Gipfel erklommen.

„Reinhold Messner hat den Heroismus des Bergsteigens entmystifiziert und es stilistisch verändert, ohne die extremen, sportlichen Herausforderungen zu verharmlosen“, würdigte Ball-Organisator Jörg Müller am Samstagabend den Preisträger.

„Was mich besonders freut, ist nicht die sportliche Dimension. Man gibt mir diesen Preis, weil ich den Heroismus aus dem Bergsteigen herausgenommen habe. Das ehrt mich, denn das war eines meiner größten Anliegen seit 60 Jahren“, sagte Messner. (dpa)