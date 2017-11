Vorderhornbach – In voller geistiger Frische und bei guter Gesundheit feierte Franz Köpfle jüngst in seiner Heimatgemeinde seinen 90. Geburtstag. Nahezu landesweite Bekanntheit erlangte der Jubilar durch seine Kenntnisse und seinen Einsatz im Frauenschuhgebiet Martinau, das von Mitte Mai bis Mitte Juni alljährlich erblüht. Unermüdlich war und ist Kofler als Bergwächter für den Erhalt dieser faszinierenden Orchideenlandschaft tätig. Vor und während der Blütezeit ist er täglich im Augebiet zu finden und hat sich damit den Titel „Mister Frauenschuh“ redlich verdient.

Im Gemeindesaal trafen sich Abordnungen aller Vereine, bei denen er im Laufe seines bisherigen Lebens tätig war. Die Musikkapelle spielte auf und Bürgermeister Gottfried Ginther dankte dem Jubilar vor allem für seinen Einsatz in der Gemeinde. 18 Jahre war Franz im Gemeinderat und im Überprüfungsausschuss tätig, von 1973 bis 1984 war er Vizebürgermeister von Vorderhornbach.

In dieser Zeit war in Vorderhornbach ein großer Aufschwung zu spüren: Der erste Kindergarten im Lechtal wurde eröffnet, das Schulgebäude wurde vergrößert, das Siedlungsgebiet Am Schröfle erschlossen und der Friedhof mit der Leichenkapelle neu gebaut. In dieser Zeit war Franz auch Feuerwehrkommandant, 50 Jahre ist er Mitglied beim Sportverein.

Seine größte Leidenschaft aber war und ist für ihn Wandern und Klettern in den Bergen. Jahrelang war er nebenberuflich als Bergführer tätig. Höhepunkt seiner Bergleidenschaft war eine Tour auf den Elbrus. (pf)