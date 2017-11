Stams – Goldenen Lettern muss der Besucher folgen, um zum neuen Museum des Stiftes Stams zu gelangen. Über die Prälatenstiege mit ihren Geländern aus eisernen Rosen geht es hinauf zum prächtigen Bernardisaal – kurz davor heißt es rechts abbiegen und schon steht man vor der Tür der neuen Attraktion von Stift Stams, dem Museum.

Am gestrigen Sonntag lud Abt German Erd zur Eröffnung. Passend, denn gleichzeitig wurde auch Kirchweih der Basilika gefeiert: 1273 von Meinhard II. gestiftet, wurde die Klosterkirche 1284 eingeweiht. „Lange Zeit war das der größte Bau im Oberland“, erklärte der Abt in seiner Predigt. Nach der Messe ging es in den Bernardisaal zur Museumseröffnung.

In den neu eingerichteten Räumen des Museums wird ein breiter Querschnitt der bedeutendsten Objekte aus den verschiedenen Sammlungsbereichen als Dauerausstellung der Öffentlichkeit präsentiert: Große Altäre und funkelnde Arbeiten aus Gold und Silber, kostbare Messgewänder, prachtvolle Möbel, Gemälde und Portraits lassen das ehemalige glanzvolle barocke Leben der Abtei erahnen. Kuriosa wie der Astronomische Tisch (ca. 1425) entführen in die Welt vor der Kopernikanischen Wende, und die ehemalige Kloster­apotheke (18. Jahrhundert) gewährt mit ihren kunstvoll bemalten Kästen, Gläsern und Apparaturen Einblicke in die medizinischen Heilkünste der Vergangenheit.

Aber auch der Klosteralltag durch acht Jahrhunderte, die Klosterangehörigen mit ihren Aufgaben, Talenten und Schicksalen, Sakrales und Profanes sind in die Ausstellung integriert.

Bis Sonntag ist die Ausstellung von 10 bis 12 Uhr und 14.30 bis 17 Uhr geöffnet, ab danach gilt die Winteröffnung mit der Donnerstagführung um 16 Uhr. (TT, pascal)