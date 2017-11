Herr Diözesanadministrator Jakob Bürgler, Sie wurden lange als einer der Favoriten für die Bischofsnachfolge gehandelt. Wo sehen Sie Ihren Platz in einem Jahr? Jakob Bürgler: Wenn ich das jetzt beantworten könnte, müsste ich prophetische Gaben haben. Mir ist es derzeit vor allem wichtig, dass wir die Zeit bis zur Bischofsweihe mit Engagement und Kraft meistern. Der neue Bischof Hermann Glettler verdient es, mit offenen Armen aufgenommen zu werden. Und danach stellen sich die Zukunftsfragen. Ich denke darüber schon nach, aber vieles ist offen. Ich weiß tatsächlich noch nicht, wo ich in einem Jahr sein werde.

Trotz der überraschenden Ernennung von Hermann Glettler zum Innsbrucker Bischof war es in den vergangenen Wochen recht unaufgeregt in der Diözese. Ist das auch auf die gute Führung und Zusammenarbeit in der bischofslosen Zeit zurückzuführen? Bürgler: Diese Unaufgeregtheit nehme ich ebenfalls so wahr und führe sie auf zwei Gründe zurück. Zum einen auf die Person des neuen Bischofs mit seiner Fähigkeit zur Offenheit, Kommunikation und zum Dialog. Und auf seinen Wunsch, auf Menschen zuzugehen. Das ist sicher wesentlich, dass es jetzt ganz ruhig über die Bühne geht. Es hätte auch anders kommen können, wenn ein anderer Bischof geworden wäre.

Und das Zweite? Bürgler: Wie wir in den vergangenen knapp zwei Jahren gearbeitet haben. Wir können ein gut bestelltes Haus übergeben. Es gibt von allen Führungspersonen und Leitungsgremien ein großes Bemühen, einen guten Weg mit dem neuen Bischof zu gehen. Das ist spürbar.

Der Bischof bzw. der Administrator ist das eine, aber man hatte das Gefühl, die Diözese wollte bewusst signalisieren, dass sie auch breit aufgestellt ist. Bürgler: Diese Rückmeldung kommt auch vom neuen Bischof. In seiner Wahrnehmung sind wir gut aufgestellt, die Verantwortlichen arbeiten sehr eigenständig und verantwortungsbewusst. Wir sind ein starkes Team. Damit gestaltet sich der Einstieg für den neuen Bischof zumindest einfacher. Trotzdem sind die Herausforderungen für ihn groß, weil er ja niemanden in der Diözese kennt. Er muss schauen, wie er sich bei den vielen unterschiedlichen Erwartungen und Ebenen sprichwörtlich einen Boden erarbeiten kann.

Zu einem starken Team kommt mit dem neuen Bischof auch eine ganz starke Persönlichkeit. Das wird doch eine spannende Zeit für die Diözese, schließlich hat sich Glettler in einigen Fragen klar positioniert. Bürgler: Er ist bekannt dafür, in manchen Fragen eindeutig Stellung zu beziehen. Die spannende Frage wird sein, wie er diese Klarheit jetzt deutlich macht. Als Bischof muss er vor allem Einheit stiften. Wie ich aus meiner Zeit als Generalvikar und Administrator weiß, ist das ein gar nicht so leichter Spagat. Denn es ist etwas anderes, ob jemand als Pfarrer oder Bischofsvikar klare Positionen bezieht, oder als Bischof sein Wort einbringt. Ich bin jedoch überzeugt, dass er seine Überzeugung nicht aufgeben wird. Trotzdem geht es jetzt darum, möglichst viele Menschen für diesen Weg zu gewinnen.

Von der Kirche werden heute vielfach Antworten auf gesellschaftliche und politische Fragen erwartet. Wie ist es Ihnen damit als Administrator gegangen? Bürgler: Für ein christliches und gläubiges Leben gibt es keine Grenzen des menschlichen Daseins. Alle politischen, gesellschaftlichen oder ethischen Fragen haben immens viel mit dem Evangelium zu tun. Das Evangelium darf nicht eine Sakristeifrömmigkeit bleiben, sondern es muss in die Gesellschaft hineinwirken. Damit wird sichtbar, dass wir als Kirche ein starkes und manchmal mahnendes Wort in der Öffentlichkeit einbringen. Andererseits dürfen wir nicht auf der Oberfläche des Tagesgeschehens steckenbleiben.

Das wird wohl auch die Herausforderung für den neuen Bischof sein? Bürgler: Wir müssen uns in Zukunft verstärkt anstrengen, die innere Wurzel des Glaubens kundzutun und im Sinne von Papst Franziskus gut zu missionieren; um den Schatz unseres Glaubens noch besser mit dem konkreten Leben der Menschen zu verbinden. Neben den politischen Themen gibt es schließlich grundlegende Lebens- und Zukunftsfragen. Das sind begleitende Themen des Lebens.

Bischöfe oder hohe kirchliche Würdenträger sind Kirchenmanager und in viele öffentliche Strukturen eingebunden. Geht da nicht zwangsläufig die persönliche Seelsorge verloren? Bürgler: Es ist zwar schwieriger, diese innere Dimension der Glaubensverkündigung in einer öffentlichen Funktion zu leben, doch es passiert. Es gibt abseits der Öffentlichkeit unheimlich viele persönliche Begegnungen, wo Verkündigung möglich ist. Das bleibt natürlich zentraler Bestandteil des Profils eines Administrators oder Bischofs.

Wie haben Sie die Zeit ohne Bischof erlebt, die für Sie als Diözesanadministrator und gleichzeitig Bischofsanwärter persönlich ja nicht ganz einfach war? Bürgler: Da spielen viele Gefühle und Gedanken eine Rolle. Ich habe in den vergangenen zwölfeinhalb Jahren unheimlich viel gelernt und sicher an Profil gewonnen; zuerst als Generalvikar und jetzt als Administrator. Ich konnte viele gute Erfahrungen machen und Erfüllung bekommen. Das ist ein Schatz, den ich auf jeden Fall mitnehmen kann. Andererseits löst so eine abrupte Entscheidung auch Verunsicherung aus. Das gilt es gut anzunehmen und sich jetzt auf einen Weg zu neuen Aufgaben zu machen, die sicher auf mich zukommen.

Hat es Sie nicht geärgert, dass die Frage, ob Sie jetzt Bischof werden oder nicht, Ihre Tätigkeit als Administrator oft überschattet hat? Haben Sie sich nicht manchmal darüber gewundert, was wegen der langen Vakanz öffentlich spekuliert oder berichtet wurde? Bürgler: Einige Menschen in meinem Umfeld können bestätigen, dass mir die Frage, wer und wann wird jemand Bischof, mitunter auf die Nerven gegangen ist. Weil sie nie so aktuell war, wie sie in den Medien dargestellt wurde. Zumindest nicht aus meiner Sicht. Ich hatte den Eindruck, die Fragen werden irgendwie wachgehalten – auch zulasten derer, die als Bischofskandidaten gehandelt oder genannt wurden. Es ist ja nicht so einfach, mit dieser Erwartungshaltung umzugehen. Ja, es gab auch diese Verärgerung. Aber ich habe das gut wegstecken können und mich an den Spruch „nicht ärgern, nur wundern“ gehalten. Und natürlich hilft mir mein Humor.

Sie wurden mit 38 Jahren Generalvikar, danach Diözesanadministrator und zuletzt galten Sie als Favorit für die Bischofsnachfolge. Man könnte meinen, Ihr Weg auf der Karriereleiter der Kirche ist vorgezeichnet. Bürgler: Mit dieser Dynamik habe ich nie etwas zu tun gehabt. Generalvikar zu werden, war für mich kein Karriereschritt, sondern die Bereitschaft, mit dem Bischof Verantwortung für die Diözese zu übernehmen. Ich dachte mir, nach ein paar Jahren gehe ich wieder zurück in eine Pfarre.

Aber als Diözesanadministrator haben Sie letztlich die Diözese geleitet. Wie ein Bischof, aber ohne Weihe. Bürgler: Der Gedanke an Karriere war bei mir nie ein Thema. Ich erinnere mich da gern an ein Wort des verstorbenen Bischofs Reinhold Stecher, der gemeint hat: Wenn jemand Bischof werden möchte, ist er zu dumm. Das stimmt auch. Jemand, der das anstrebt, hat keine Ahnung, was da auf ihn zukommt. Natürlich wächst man in ein Amt hinein, so wie ich in den vergangenen zwei Jahren in das des Diözesanadministrators. Entscheidend waren für mich die positiven Rückmeldungen, die mich bewegt haben. Viele Menschen haben mir ihre Dankbarkeit ausgedrückt, dass ich die Diözese ausgleichend und positiv geleitet habe.

Und jetzt? Gibt es den Wunsch, Abstand zu gewinnen, sich eine Auszeit zu nehmen, einfach Pfarrer zu sein oder mehr Zeit zu haben? Möglicherweise bittet Sie der neue Bischof Hermann Glettler, ihm als Generalvikar zur Seite zu stehen? Bürgler: Diese Gedanken und Überlegungen bestätige ich in der ganzen Breite. Ich will jetzt einen inneren Weg gehen. Es ist mir stets wichtig dranzubleiben, was ich innerlich als richtig erachte. Diese innere Dynamik möchte ich nicht verlieren. Das ist ein spannender Prozess. Natürlich gibt es Gedanken, eine gewisse Zeit der Neuorientierung oder Auszeit zu nehmen. Hier bin ich mit dem neuen Bischof in einem guten Gespräch. Wir können gut über diese Fragen reden.

Wie schwierig ist diese Neuorientierung? Sind Sie nicht schon zu sehr mit der Diözese verhaftet oder sind Sie offen dafür, wo man Sie künftig einsetzen möchte? Bürgler: Wir als Priester sollten nicht den ersten Blick darauf richten, wo wir uns wohlfühlen, sondern wo wir hingesendet werden. Das hat auch etwas mit Gehorsam im positiven Sinne zu tun. Ich bin dankbar, dass ich bisher jene Wege gehen konnte, wohin man mich gerufen hat; zuerst nach Hall, dann ins Außerfern und danach folgte der sicherlich schwere Schritt nach Innsbruck. Überall habe ich mit ganzem Herzen gewirkt, das war auch etwas Erfüllendes. Ich bin gerne verwurzelt, und schlage dort, wo ich tätig bin, auch tiefe Wurzeln. Ich pflege Kontakte und Freundschaften und natürlich fällt der Wechsel dann nicht immer so leicht.

Ihr größter Wunsch für die Zukunft? Bürgler: Dass der Wunsch des neuen Bischofs aufgeht und es uns gelingt, dynamischer und ehrlicher unser christliches Leben in Tirol zu gestalten.

Das Interview führte Peter Nindler