Alpbach – Globale Klimagerechtigkeit steht im Mittelpunkt der Klimabündnis-Philosophie, der sich die Gemeinden Alpbach und Reith im Alpbachtal kürzlich angeschlossen haben. Das Klimabündnis Tirol verbindet mittlerweile 68 Tiroler Gemeinden mit Organisationen der indigenen Bevölkerung im Amazonas-Gebiet in Brasilien. Klares Ziel der Partnerschaft ist es, den für das Weltklima wichtigen Regenwald nachhaltig zu erhalten, der immer wieder durch Politik und Industrie von der Rodung bedroht ist. Der Mitgliedsbeitrag der Gemeinden geht deshalb zu einem Gutteil an die Partner in Brasilien. Das Klimabündnis unterstützt auch lokale Projekte.

„Mit unseren Projekten möchten wir den Tirolerinnen und Tirolern einen nachhaltigen Lebensstil schmackhaft machen. Warum nicht einmal öfter mit dem Rad fahren? Das ist gut für die Gesundheit und entlastet das Geldbörserl“, erklärt Klimabündnis-Obfrau LHStv. Ingrid Felipe.

Neben Alpbach und Reith im Alpbachtal hat auch Wörgl etwas zu feiern: Die Stadtgemeinde begeht heuer ihr 25-Jahr-Jubiläum der Klimabündnis-Mitgliedschaft. „Wir haben im Bereich des Klimaschutze­s in Tirol Pionierarbeit geleistet, aber es ist noch viel zu tun. Mit der Unterstützung des Klimabündnis Tirol möchten wir weiterhin Bewusstsein für Nachhaltigkeit in der Bevölkerung schaffen“, erzählt Reinhard Jennewein von den Stadtwerken Wörgl.

Neben Gemeinden können auch Bildungseinrichtungen und Betriebe Teil des Klimabündnis-Netzwerkes werden. Diese Chance hat das Tagungshaus der Erzdiözese in Wörgl ergriffen. Gemeinsam mit den Gemeinden möchte man den Weg in eine nachhaltige Zukunft gehen. Die Leiterin Edith Maria Bertel erhielt die Urkunde als Klimabündnis-Betrieb. (TT)