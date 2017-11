Von Claudia Funder

Lienz – Pepi Wurzer – er erhielt Ende September für besondere Verdienste den Ehren­ring der Stadt Lienz – ist bekannt für seine ausgeprägte soziale Ader. Die Erlöse seiner drei bisher erschienenen Bücher flossen in Hilfsprojekte in Malawi, an den Verein Lienzer Brücke, den Sozialladen Lienz und die Lebenshilfe Osttirol. Mit dem Verkauf eines Weihnachtsbillets samt bemerkenswertem Gedicht „Zur Jahreswende“ aus seiner Feder griff Wurzer dem Rehazentrum Ederhof unter die Arme.

Und auch das aktuelle Jahr lässt der rührige 91-Jährige nicht ungenutzt verstreichen, ohne etwas im sozialen Sinn auf die Beine zu stellen. Er schrieb wieder ein humorvolles Buch mit dem Titel „Helfende Hände und offene Herzen können Wunder bewirken“. Das 112 Seiten starke Werk, das erneut eine Sammlung an lustigen G’schichtln beinhaltet, wird zugunsten des Vereins „Rainbows“ verkauft. Dieser hilft Kindern und Jugendlichen bei Trennung und Scheidung der Eltern oder nach Tod naher Bezugspersonen. Rainbows Tirol will mit dieser Spende die Aktivitäten in Osttirol ausbauen und verstärken. Auf den Verein wurde Pepi Wurzer durch ein Inserat aufmerksam. Seine Maxime: „Wenn mir schon von oben die nötige Kraft gegeben wird, froh zu stimmen, ist dies für mich auch der Auftrag, jenen gut zu sein, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens zu liegen kommen.“

Die Präsentation des neuen Buches von Pepi Wurzer findet am 21. November um 19 Uhr in der Dolomitenbank Lienz statt. Die eigenhändig vom Autor signierten Exemplare können direkt im Anschluss erworben werden. Darüber hinaus kann das Buch bei der Dolomitenbank in Lienz, den bekannten Osttiroler Verkaufsstellen sowie über die Homepage www.rainbows.at/tirol bezogen werden.