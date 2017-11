Zams – Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Am Samstag, 18. November, lodern wieder die Fackeln der Zammer Krampeler. Der 22. Lauf mit anschließender Party beginnt um 17 Uhr auf dem Venetparkplatz.

Zams ist seit Jahren Schauplatz des größten Krampus-laufens im Bezirk. „Die Besucher können 22 Gruppen in Action bewundern. Vereine aus Bayern und Südtirol sind ebenfalls dabei. In Summe sind wir mehr als 400 Krampusse“, verriet Florian Thurner, Chef der höllischen Zunft in Zams. Der traditionsreiche Umzug bewegt sich auf der Hauptstraße von der Dorfmitte zur Venetbahn. Dort geben die wilden Gesellen ihre Show unter dem Motto „Schatten & Verdammnis“. Das feurige Spektakel kann auch von Tribünen aus verfolgt werden. Das Zelt ist größer geworden, es bietet Platz für 1400 Besucher. Erstmals gibt es eigene Toiletten. Beginn der After-Show-Party ist um 18.30 Uhr für alle Gäste ab 18 Jahren.

Auftakt der Krampus-Saison ist das Jubiläumstreffen der „Arga Tuifl“ in Serfaus kommenden Samstag, 11. November, ab 14 Uhr. (sni)