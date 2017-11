Von Markus Schramek

Innsbruck – Wenn nur alles im Leben so verlässlich wäre wie die nächste Grippewelle. Diese rollt mit Sicherheit auch diesen Winter wieder heran. Schon jetzt, in diesen kalten Novembertagen, hat es den Anschein, als ob das halbe Land vor sich hin hüstelt und niest. Gesundheit!

Nun sind die Österreicher ja mächtig stolz darauf, im EU-Vergleich nur wenige Tage Krankenstand in Anspruch zu nehmen. Ist es aber wirklich vernünftig, halbkrank und mit Matschbirne im Büro zu erscheinen, um dort dahinzuvegetieren? Gesund ist es jedenfalls nicht – weder für den Betroffenen noch für dessen Arbeitskollegen. Diesen droht die Ansteckung. Daher der Rat des TT-Ombudsteams kurz und knapp: Ist man krank, bleibt man daheim.

Das Recht dazu hat der Arbeitnehmer, allerdings gibt es für ihn auch Pflichten. Logischerweise ist der Arbeitgeber unverzüglich darüber zu informieren, dass man krank ist. Ein Telefonat oder ein SMS ist rasch erledigt, am besten gleich morgens. So hat der Chef noch die Möglichkeit, den Tag ohne den erkrankten Mitarbeiter umzuplanen.

Die Art der Erkrankung muss man nicht mitteilen. Das ist, wie die Arbeiterkammer nicht müde wird zu betonen, Privatsache des Betroffenen. Zu empfehlen ist es aber, möglichst rasch den Hausarzt aufzusuchen und sich krankschreiben zu lassen. Denn der Arbeitgeber kann eine Bestätigung des Arztes verlangen. Einige Arbeitgeber wollen diesen Schrieb sofort bei Beginn des Krankenstandes sehen, andere erst ab einer gewissen Abwesenheitsdauer.

Muss man während des Krankenstandes in einer Art häuslichen Quarantäne verharren bzw., anders gefragt, was darf man tun, was besser nicht? Dazu haben wir die Tiroler Gebietskrankenkasse (TGKK) befragt. Von ihr erhielten wir folgende zweckdienliche Hinweise (in Kursivschrift hervorgehoben).

„Alles, was den Genesungsverlauf beeinträchtigt, ist zu unterlassen“, heißt es bei der TGKK. Morgens krank zu sein und abends zünftig auszugehen und auf den Putz hauen, gibt ja wirklich ein ziemliches übles Gesamtbild ab.

„Die Ausgehzeiten sind klar definiert und werden vom krankschreibenden Arzt festgesetzt. Sie können von der TGKK abgeändert werden.“

Das dürfte vielen neu sein: Die Kasse behält sich das letzte Wort darüber vor, wie lange ein Krankenständler Ausgang hat. Und aufgepasst! Erstreckt sich der Krankenstand über das Wochenende, dann gelten die Ausgehzeiten ebenfalls. Dies, obwohl Samstag und Sonntag für viele Arbeitnehmer keine Werktage sind.

„Während der Ausgehzeiten ist es möglich, Erledigungen zu machen oder spazieren zu gehen, sofern dies die Gesundung nicht beeinträchtigt. Außerhalb der Ausgehzeiten kann man selbstverständlich zum Arzt oder zur Therapie gehen“, betont die TGKK.

Lebensmittel oder Medikamente einkaufen muss man schließlich trotz Erkrankung auch selbst, so man niemanden hat, der einem das abnehmen könnte.

Deutlich eingeschränkt ist der Aktionsradius eines Krankgeschriebenen, wenn ihm der Arzt Bettruhe verordnet. In diesem Fall „ist es ausschließlich gestattet, den Arzt aufzusuchen.“ Bettruhe heißt nicht grundlos so.

Damit diese Bestimmungen während des Krankenstandes auch gelebt werden, führt die TGKK umfassende Kontrollen durch. Abhängig von der Art der Erkrankung sowie von deren Verlauf und Dauer kann man Besuch vom Kassenkontrollor bekommen.

Ist die krankgeschriebene Person aber nicht daheim anzutreffen und kann sie dies nicht ausreichend begründen (beispielsweise durch einen Arzttermin), ist der Erkrankte seinerseits mit dem „Erscheinen“ dran: Er wird zur Kontrolle beim ärztlichen Dienst der Krankenkasse vorgeladen. Und das kommt ziemlich häufig vor. 121.000 solcher Vorladungen gab es bei der TGKK allein im Vorjahr.

Als Versicherter ist man dazu verpflichtet, zur Kontrolle zu erscheinen. Bleibt man dem Kassentermin trotz Abmahnung weiter fern, riskiert man, den Anspruch auf Krankengeld zu verlieren. So weit wird man es hoffentlich nicht kommen lassen.