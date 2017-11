Von Brigitte Warenski

Innsbruck – „Es gibt keine konkrete Terrorwarnung für Tirol“, beruhigt Johannes Strobl von der Landespolizeidirektion gleich im Vorhinein. Dennoch wurden in ganz Tirol prophylaktisch 32 Schlüsselzonen festgelegt, die stark frequentierte Bereiche umfassen und im Gefahrenbereich von möglichen Rammattacken mit Lkw liegen. „Wir haben den Betreibern dieser Zonen unser Know-how zur Verfügung gestellt und es liegt nun an ihnen, ob sie bauliche Maßnahmen wie z. B. Poller setzen“, sagt Strobl.

Bereits umgesetzt wurden verstärkte Sicherheitskonzepte „bei vielen Veranstaltungen“, so Strobl. Auch bei den Innsbrucker Christkindlmärkten, die ab Mitte nächster Woche starten, „wird es mobile technische Sperren geben“, erklärt Strobl. Vor möglichen Anschlägen mit Fahrzeugen wird auf jeden Fall die Stadt Innsbruck geschützt werden. „Wir sind hier in der Planungsphase. Es gilt zu überlegen, wo genau und welche Systeme im Bereich der innerstädtischen Fußgängerzonen zum Tragen kommen“, erklärt BM Christine Oppitz-Plörer. Wie kompliziert hier Umsetzungen sind, weiß Strobl. „Wir als Polizei schreiben da nichts vor, das ist die alleinige Angelegenheit der Stadt Innsbruck. Aber bauliche Maßnahmen in Bereichen, in denen sich im Gegensatz zu Veranstaltungen täglich die Bedürfnisse ändern, sind schwierig. Man kann ja z. B. nicht einfach alle Zufahrten sperren“, sagt Strobl.