Von Alexandra Plank

Innsbruck – Das Projekt in Seekirchen am Salzburger Wallersee besteht erst seit 2011 und ist in vielerlei Hinsicht einzigartig. Kinder, die schwer erkrankt sind, und deren Angehörige können hier mit maßgeschneiderten Paketen wieder Kraft für den Alltag schöpfen. Die Einrichtung steht Familien aus ganz Österreich kostenlos zur Verfügung und wird zur Gänze aus Spendengeldern finanziert.

„Das Einzigartige an dem Projekt ist, dass Eltern krebskranker Kinder es in Eigeninitiative auf die Beine gestellt haben. Inzwischen können auch Kinder mit Down-Syndrom oder Stoffwechsel- erkrankungen von dem Angebot profitieren, das ganz auf die Bedürfnisse der Betroffenen ausgerichtet ist“, erzählt Geschäftsführer Thomas Jank. Wenn eine Familie etwa nur an Wochenenden kann, wird das ermöglicht und sie kann mehrere Wochenenden aus einem umfangreichen Betreuungspool wählen.

Das Baukasten-System der Sonneninsel sehe vor, dass man sich vor Ort auf die Infrastruktur konzentriert und in Kooperation mit Psychologen und Therapeuten Leistungen zukauft. „Wenn ein Kind an Krebs erkrankt, verändert das die ganze Familie. Wir sind die letzte Station im Genesungsprozess. Bei uns lernen Familien, sich wieder auf einen Alltag vorzubereiten, der natürlich nie wieder so sein wird, wie er es vor der Erkrankung war“, sagt Jank. Das Angebot ist nahezu unerschöpflich und reicht von Klettern und Kanufahren über kreatives Gestalten bis hin zu Gruppengesprächen, Einzelgesprächen und Entspannungsübungen. „Uns ist ganz wichtig, dass sich die Menschen bei uns nicht mit Mitleid begegnen. Die Kinder sollen verstehen, dass sie zwar krank sind, aber ihre Person und ihr Leben viel mehr ist als die Krankheit, an der sie leiden“, erklärt der Geschäftsführer. Der überwiegende Teil der Familien kommt wegen eines krebskranken Kindes, die Öffnung für andere Krankheitsbilder erlebt Jank positiv. „Dass Menschen unterschiedliche Probleme haben, ist viel näher am Alltag.“

Fast 3000 Nächtigungen hat die Sonneninsel heuer verzeichnet. Dass es dort liebevoll zugeht, zeigt schon die Homepage www.sonneninsel.at. Dort stellt sich das ganze Team mit von Kindern gezeichneten Porträts vor. Spendenkonto: Lions Club Seekirchen, 3020203, BLZ: 350000, Verwendungszweck Sonneninsel.